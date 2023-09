Massima attenzione alla famiglia: "Incentivi e aiuti agli anziani"

Dall’inclusione del Cardeto all’interno del parco del Conero all’adozione del Pia 2, il piano contro l’inquinamento di Ancona, la stazione marittima, la penisola al porti e il Pums, il piano della mobilità sostenibile. Daniele Silvetti indica le linee guida previste dal Dup, il Documento di programmazione della giunta che sta guidando dal 30 maggio scorso, che ieri ha ricevuto il via libera nell’aula consiliare, al netto di una serie di emendamenti secondari. Il documento è stato approvato, nonostante il voto contrario della minoranza, e adesso il prossimo, decisivo step sarà la trasformazione delle linee programmatiche in progetti concreti e soprattutto finanziabili. Sarà la redazione del bilancio di previsione, con annessa analisi e richiesta di approvazione, il vero climax della prima parte di governo della giunta in carica. Oltre ai temi noti appena snocciolati, Silvetti ha affrontato il tema della famiglia: "Questa giunta darà valore alla famiglia attraverso provvedimenti concreti, contributi e incentivi oltre alla creazione di sportelli ad hoc _ ha detto Silvetti _. Massima attenzione per le nuove generazioni e per la terza età attraverso l’implementazione di un’offerta adeguata di strutture di accoglienza per gli anziani". A seguire ha attaccato la gestione del PalaRossini: "Qualcosa di indecente e solo grazie all’interlocuzione con la federazione Volley siamo riusciti a confermare il prestigioso appuntamento dei Campionati Europei di Pallavolo ad Ancona. La struttura era ai limiti della decenza, ma di questo parleremo con i responsabili del Consorzio di gestione". Silvetti ha poi confermato che la prossima estate sarà quella del Cinefestival del Conero dedicato alle pellicole della commedia all’italiana e apprezzato il nuovo corso dei rapporti con la soprintendenza per quanto concerne l’uso dell’Anfiteatro Romano dopo la data zero con la performance di Alessandro Preziosi del 17 settembre. Critico il giudizio dell’opposizione: "Siete ancora in campagna elettorale _ hanno detto Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi, Mirella Giangiacomi e Giacomo Petrelli (Pd), Massimo Mandarano (Gruppo Misto Italia Viva il Centro _. In realtà rispetto alle linee guida c’è davvero poco, solo qualche buona intenzione, ma pochi dettagli".