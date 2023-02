"Massima attenzione sulle violenze di genere"

Un anno di intense attività per la Polizia di Stato di Senigallia, impegnata a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire i reati. Dall’intensificazione dei controlli antidroga e alla circolazione, alla sensibilizzazione su tematiche legate all’assunzione di stupefacenti, abuso di alcol, cyberbullismo e truffe online, alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di eventi, della stagione estiva e della movida, all’attività di repressione di reati più comuni come i furti. A tracciare il bilancio dell’attività svolta nel 2022 è il dirigente del Commissariato di Polizia di Senigallia, il vice questore Agostino Maurizio Licari.

"Abbiamo puntato molto sulle attività di prevenzione, in tutte le sue forme, come l’intensificazione dei controlli sul territorio, con più presenza di equipaggi e personale, e più veicoli controllati. Prevenzione significa anche utilizzare gli strumenti di legge che abbiamo, come i fogli di via e gli avvisi orali per contrastare presenze di soggetti con pregiudizi penali. Da alcuni anni siamo in prima linea contro la violenza di genere, sui minori, sugli anziani e sui soggetti fragili. Anche se a Senigallia non è allarmante è comunque un problema che esiste e va contrastato".

La prevenzione passa anche attraverso il confronto con i giovani, con i quali si sono svolti incontri nelle scuole sul bullismo e ciberbullismo, sull’uso di droghe, e con i cittadini, con gazebo informativi con consigli su come difendersi dalle truffe, specie online, e dai furti in abitazione. Il ritorno alla normalità, dopo il Covid ha segnato la ripresa del turismo con molte presenze sul territorio che hanno richiesto maggiori controlli.

"Le manifestazioni, molto partecipate, ci hanno visto impegnati, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, in numerosi controlli, per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza - prosege il vice Questore -. Contemporaneamente abbiamo sempre organizzato servizi straordinari del terrtorio in occasione dei fine settimana e anche di serate specifiche. Particolre attenzione è stata rivolta ai locali pubblici che richiamano anche migliaia di giovani, sia in centro che sul lungomare".

Con il venir meno delle restrizioni Covid, si è assistito ad un fisiologia ripresa dei reati minori. "I numeri sono in linea con gli anni pre-Covid, con lieve incremento furti in abitazione perchè la gente esce di più - conclude Licari -. Problema sentito è quello delle truffe informatiche, reato numericamente più importante oggi, ma dal quale ci si può difendere se l’utente ha gli strumenti per farlo e anche per questo forniamo sempre consigli a chi si rivolge a noi per sporgere denuncia".

Giulia Mancinelli