"Massimo confronto, si cerca solo consenso"

Le quattro liste di maggioranza, Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani e Falconara 2028, respingono le accuse della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita sul mancato coinvolgimento nelle attività amministrative: "Tali affermazioni, prive di fondamento, appaiono evidentemente strumentali e non rispecchiano l’effettivo operato dell’amministrazione", l’esordio. "La Giunta ha sempre dimostrato apertura al confronto e disponibilità al dialogo – dicono –. Ogni richiesta formulata dall’opposizione è stata attentamente valutata; quando non è stato possibile accoglierla nell’immediato, sono state fornite spiegazioni puntuali e trasparenti. I ritardi nelle risposte a interrogazioni sono stati dettati da motivazioni oggettive e sempre comunicate con tempestività. Nonostante ciò, la consigliera Polita continua a ignorare le spiegazioni ricevute, preferendo affidarsi a una sterile polemica politica".

Poi, sulla centrale a idrogeno all’ex Montedison, supportano la tesi dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna: "Ha chiarito che la convocazione della Commissione – non obbligatoria – è stata rinviata unicamente per attendere il verbale ufficiale della Conferenza di servizi. Una scelta improntata alla trasparenza, volta a fornire ai consiglieri una documentazione completa e aggiornata. Ciononostante, la consigliera Polita ha nuovamente preferito distorcere i fatti, accusando la maggioranza di voler eludere il confronto. Un’accusa priva di fondamento, che rivela un atteggiamento più orientato alla propaganda personale che a un reale interesse per la comunità".

Da ultimo citano "il tentativo di costruire, attraverso i social, una narrazione fuorviante che la dipinge come vittima di un presunto sistema opaco, nel tentativo di guadagnare consenso, peraltro con scarsi riscontri concreti". Dunque ribadiscono "impegno per una gestione trasparente, partecipata e rispettosa delle regole democratiche".