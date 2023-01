Massimo Gori, pensionato, trovato in casa senza vita

E’ stato trovato morto in un appartamento comunale di via via Petrarca, il pensionato Massimo Gori di 62 anni. Viveva solo e le sue condizioni di salute erano precarie. Era cadiopatico e diabetico. Il problema è che difficilmente si faceva aiutare a sbrigare le cose domestiche. La scoperta del corpo senza vita è stata fatta ieri mattina dalla vicina di casa Anna De Simoni, che ha subito dato l’allarme. All’arrivo dei sanitari del 118, è stata fatta solo la constatazione della morte perché era ormai troppo tardi per qualunque tipo di rianimazione. Il malore che lo ha stroncato è avvenuto mentre l’uomo si trovava nel corridoio del piccolo appartamento. La vicina racconta: "Non lo vedevo da un paio di di giorni, poi l’ho sentito muoversi ma oggi quando l’ho chiamato senza avere risposte ho capito che poteva essere successo qualcosa di brutto. Come infatti si è verificato". Aggiunge Anna De Simoni: "Noi arrivato qui da un anno circa, ed era solo. Cercavamo di aiutarlo ma era molto orgoglioso. Parlava del suo passato di militare dell’esercito, diceva di esser stato capitano della Folgore e purtroppo non si curava molto per sé stesso. Purtroppo Massimo se n’è andato senza poter chiedere aiuto". Il Comune provvederà al funerale.