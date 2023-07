Il ristoratore Massimo Mei morto nell’incidente in moto sulla Corinaldese

Ancona, 2 luglio 2023 – Esce di strada sulla Corinaldese: ristoratore 49enne muore in ospedale 12 ore dopo lo schianto. La vittima è Massimo Mei, titolare delle pizzerie ‘Levante’ di Senigallia e ‘Il Casolare’ di Corinaldo.

L’uomo è stato trovato in gravi condizioni e trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette dove stato ricoverato in condizioni disperate. I sanitari hanno tentato il possibile, ma il 49enne è deceduto poco dopo le 14. L’incidente si è verificato poco dopo l’una di sabato sulla Sp 12, nel rettilineo in località Cannella: Mei transitava in direzione monte quando ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra.

Sulla traiettoria dell’incidente, anche un tombino che potrebbe aver bloccato il mezzo e peggiorato la caduta dell’uomo che è stato trovato privo di conoscenza.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito sulla Corinaldese che hanno notato il mezzo fuori strada. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia Stradale di Fabriano, ma anche i vigili del fuoco che hanno illuminato il tratto dove si è verificato l’incidente.

L’uomo è un ristoratore molto conosciuto sia sulla spiaggia di velluto che nel borgo gorettiano dove vive. Stava infatti rientrando a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava.

La notizia si è diffusa nel pomeriggio, lasciando nello sconforto due comunità, le stesse dove Massimo era molto amato e stimato. Il suo profilo Facebook è stato subito inondato di messaggi di cordoglio da parte dei tanti amici, ma anche dei clienti dei suoi locali: "Ciao Massimo, non ho parole, sei sempre stato e sarai sempre una persona speciale – il ricordo di Omar Cupis – venire da te a cena e fare una bella chiacchierata era come tornare indietro nel tempo. Mi mancherai tanto". "Non ci sono parole" scrive Simona Guidarelli, "Pace all’anima tua" le parole di Davis Fioretti. Un mese fa, sulla Corinaldese ha perso la vita un altro centauro, il 41enne Gabriele Tarsi, residente a Trecastelli ma molto conosciuto a Senigallia. Un rettilineo molto pericoloso quello dov’è uscito di strada Mei, spesso segnalato per l’alta velocità in cui viene percorso ma anche per la scarsa visibilità in un tratto.