Masso davanti alla pedana. A Portonovo mare a ostacoli per i disabili e gli anziani

Passerella ad ostacoli. Dovrebbe aiutare i bagnanti meno agili ad entrare in acqua e servire anche ai disabili per arrivare con la carrozzina fino al mare per fare anche loro un bagno e rinfrescarsi in questa estate partita già con temperature tropicali. Dovrebbe ma non è. Il condizionale è d’obbligo perché la passerella tutto è meno che utile a chi deve raggiungere il mare.

Siamo a Portonovo, al molo, dove su un lato è stata posizionata, nell’ultima settimana, una pedana grigliata, in ferro. Da qualche anno, ad inizio stagione (quest’anno è arrivata un po’ in ritardo) la passerella viene messa per disposizione del Comune e funge da servizio per i cittadini. Peccato che davanti però c’è un grosso masso che le carrozzine non possono superare. A segnalarlo al Carlino sono stati in diversi, l’ultima è stata una signora che l’ha anche fotografata. "La passerella dovrebbe servire – spiega Piera Pesaresi – per agevolare l’entrata in acqua di persone anziane, disabili, bambini".

Dalle foto inviate dalla lettrice, il grosso masso che fa quindi da scalino precede la pedana e per arrivare fino a lì prima ci sono i sassi bianchi che contraddistinguono la spiaggia di Portonovo. Nessun disabile ha potuto utilizzarla e per fare il bagno si spostano negli stabilimenti accanto. Non è chiaro chi l’abbia posizionata in quel modo, se la vecchia cooperativa che lo scorso anno si occupava dei servizi e della pulizia o quella nuova di questo anno. Il Comune se ne sarebbe anche accorto e avrebbe chiesto agli stabilimenti presenti di occuparsene ma non spetta loro anche perché implica delle responsabilità. Per realizzare un accesso al mare per disabili, al molo c’è un vecchio progetto di cui si era interessato il parco del Conero ma ancora mai attuato.

m.v.