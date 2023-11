Mastrovincenzo (Pd):: "La Regione non finanzia la legge del 2018"

Cyberbullismo, nelle Marche la situazione è critica e secondo il consigliere Antonio Mastrovincenzo la giunta di centrodestra non finanzia più la legge regionale 32 del 2018: "I dati pubblicati sul cyberbullismo da Save The Children nell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia, dal titolo ‘Tempi digitali’, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia sono molto critici per le Marche: il 14,3% degli adolescenti tra gli 11 e 13 anni è vittima di cyberbullismo. La nostra regione _ attacca Mastrovincenzo _ è purtroppo tra quelle in cui il fenomeno è più diffuso, dopo il Trentino Alto Adige insieme a Lombardia, Veneto, Friuli e Liguria. Un fenomeno preoccupante che si sta ampliando nel corso degli anni e che va arginato il più presto possibile. Su questo tema le Marche erano state tra le prime regioni in Italia a dotarsi di una specifica legge regionale nel 2018 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e cyberpedofilia. Una normativa frutto di un lungo confronto, aperto e costruttivo, con le associazioni, l’Ordine degli Psicologi, il Tribunale dei Minori, la Polizia Postale, i servizi socio-sanitari e il mondo della scuola. Erano state stanziate risorse per far partire progettualità sul territorio utili a rispondere alla forte preoccupazione di famiglie e insegnanti che spesso non sanno come far fronte a queste situazioni. La legge prevede finanziamenti per interventi di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e progetti che favoriscano l’emersione di questo fenomeno e sostengano le vittime. Con la Giunta Acquaroli tutto si è fermato".