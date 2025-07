Mastrovincenzo scioglie la riserva: "Mi candido nella lista di Ricci. Sarà una competizione giocabile"

"La storia rispetto a cinque anni fa è diversa. Ora c’è l’ottimismo giusto per far bene e riprenderci la Regione. La diversità di decisione tra me e la Bora? Scelte personali e comunque acqua passata, adesso guardiamo avanti". Antonio Mastrovincenzo correrà alle prossime regionali nella lista del candidato Presidente, Matteo Ricci, come capolista per la circoscrizione elettorale di Ancona. L’ex presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche preferisce non tornare sulle polemiche interne del passato legate al terzo mandato e punta l’obiettivo grosso: "Non sarà una competizione facile contro un avversario che ben conosciamo, ma sarà assolutamente giocabile – aggiunge Mastrovincenzo che esamina anche la tempistica elettorale –. Ho buonissime sensazioni e diventeranno ancora migliori quando la Regione, lo stesso Acquaroli, si decideranno a rendere nota la data ufficiale del voto. È chiaro che più sarà anticipata, ossia il 21 o il 28 settembre, più si tratterà di una campagna elettorale ‘balneare’ e questo potrebbe favorire la destra. Se si andasse a ottobre inoltrato le cose cambierebbero e molto dipenderà dal peso delle Marche al cospetto delle altre regioni al voto, penso al veneto e alla Toscana e non solo". Se la partita per le regionali si preannuncia molto combattuta, a sinistra lo si deve anche a una unione quasi totale del fronte cosiddetto progressista, difficile da mantenere compatto adesso e soprattutto di fronte a un eventuale successo: "Sono stato tra i fautori dell’ampio accordo elettorale, solo uniti si vince. Il segreto è trovare l’unione attorno ad alcuni punti fondamentali, sul resto poi un accordo si trova sempre. E comunque avere posizioni diverse su alcuni temi stimola il dibattito e non sempre è un male" precisa Mastrovincenzo che poi chiarisce un punto centrale: "Mi candido nella lista di Ricci, ma resto iscritto al Partito Democratico, per me un input ulteriore. Ho scelto di candidarmi, anche fuori dai Dem, dopo gli attestati ricevuti di persona e via social che mi chiedevano di mettermi in gioco e io l’ho fatto". Infine i temi centrali della campagna elettorale di Antonio Mastrovincenzo: "Sviluppo, lavoro e lotta alle disuguaglianze sociali restano i miei cavalli di battaglia. Del resto con la destra crescono povertà, precarietà e qualità del lavoro offerto. Del resto rispetto all’Italia le Marche crescono molto meno e questa tendenza va subito invertita".