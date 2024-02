Matelica Vittoria roboante. Senigallia ok

PORTO RECANATI

84

PESCARA

71

PORTO RECANATI: Balilli 6, Marcone 3, Losinski ne, Gamazo 20, Napoli, Cingolani 6, Redolf 17, Trentini 2, Gulini 21, Anibaldi 9. All. Scalabroni

PESCARA: Matera 10, Stefanov 17, Valerio ne, Ranitovic 11, Del Prete 8, Capitanelli 8, Kamate 15, Cicchetti, Cisse 2. All. Di Tommaso

Parziali: 16-21, 25-21, 18-19, 25-10.

Progressivi: 16-21, 41-42, 59-61, 84-71.

PORTO RECANATI

L’Attila Junior risponde sul campo, rispetta i pronostici battendo Pescara e voltando pagina dopo la battuta d’arresto di sette giorni prima a Matelica. È stata una partita combattuta, gli abruzzesi hanno dato filo da torcere alla formazione di casa che solo nei 5 minuti finali è riuscita a imprimere quell’accelerazione necessaria per prendere il largo. Il Pescara infatti ha chiuso leggermente in vantaggio i tre parziali e nell’ultimo la squadra di coach Scalabroni ha dovuto rimontare. Nell’ultimo quarto (59-61) l’Attila è partita fortissimo con la tripla di Anibaldi e il canestro di Gamazo (66-61). Stefanov ha riportato sotto Pescara (66-63) ma ha risposto Redolf (68-63) per i locali che nel contempo hanno preso le misure in fase difensiva. Negli ultimi 5 minuti l’Attila ha accelerato: Redolf ha firmato un un canestro da 3 punti (71-63). I locali hanno controllato il match e con Balilli allungato ancora (75-64), Del Prete ha però avvicinato gli abruzzesi (75-67) ma Gamazo si è fatto valere sotto canestro (77-67). La gara è in pieno controllo della formazione di casa con Balilli che ha segnato ancora (79-67), lo strappo dei portorecanatesi è stato determinante e alla fine hanno vinto 84-71.