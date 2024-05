"Materia di luce" fino al 18

Doveva concludersi oggi la mostra ‘Oscar Piattella, materia di luce - Opere anni 2001 – 2007’, in corso al CART - Centro documentazione ARTe contemporanea di Falconara, a Palazzo Pergoli. Invece è stata prorogata fino a sabato 18, e sarà valorizzata con un programma di accoglienza e visite guidate al pubblico in occasione della ‘Notte dei Musei’, nell’ambito delle iniziative per la ‘Giornata Internazionale dei Musei’ promossa anche dalla Regione Marche. La personale di Oscar Piattella è l’occasione per porre l’accento intorno ad un ambito temporale della produzione dell’artista quale ulteriore esito della propria rappresentazione visionaria di un linguaggio pittorico esclusivo, autonomo e personale.