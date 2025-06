"Materna XXV aprile pronta già a luglio e attiva da settembre"

"Basta chiedere sempre, i cittadini si assumano le proprie responsabilità. Determinati interventi non sono di nostra competenza, ma degli stessi condomini che in alcuni casi andrebbero presi a zampate".

L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha perso le staffe in occasione dell’ennesima interrogazione legata a interventi di cui l’amministrazione comunale non ha alcuna competenza. Una reazione sopra le righe, ma al tempo stesso un monito nei confronti di chi sfrutta temi e toni populistici per attaccare la giunta.

L’occasione è stata la mozione presentata da Massimo Mandarano (Italia Viva) a proposito di un muro che da anni dovrebbe essere sistemato tra via Colleverde e via Pichi Tancredi alle Grazie.

La risposta di Tombolini è stata dura, ma convincente visto che lo stesso Mandarano quella mozione l’ha ritirata prima del voto: "Qui tutti vogliono tutto e poi ci criticano, ma la colpa spesso è degli amministratori di condominio che non muovono un dito. Consigliere Mandarano dica a chi le ha segnalato il problema che i soldi li devono mettere loro.

Succede alle Grazie, ma è successa la stessa cosa in via Osimo, e li abbiamo fatto partire una denuncia per inottemperanza, e succedere in via Ascoli Piceno e altrove". Tombolini, come al solito durante i consigli comunali, è stato bersagliato dalle interrogazioni (ci sono assessori che non rispondono in aula da mesi per mancanza di competenze).

A partire dalla scuola materna XXV Aprile: "Il cronoprogramma è stato rispettato dopo la delibera dell’agosto 2024 che rimetteva tutto in moto _ ha spiegato l’assessore ‘tecnico’ rispondendo a Susanna Dini (Pd) _: adeguamento sismico, bagni e impianti nuovi. Siamo stati capaci di fare delle economie e le useremo per impermeabilizzare il tetto. Fine lavori a luglio prossimo e scuola attiva dal prossimo anno scolastico".

Riccardo Strano (Fratelli d’Italia) ha chiesto conto sulle strade tra Gallignano e Casine di Paterno, ridotte in pessime condizioni: "Via Cupa _ ha risposto Tombolini _ ha subìto danni dall’alluvione del settembre 2024 e stiamo aspettando i soldi della Regione per fare i lavori sulla parte in frana e per il pinte distrutto.

Via Ville è una strada vicinale, la manutenzione spetterebbe ai frontisti, ma contiamo di dare una mano. Il monitoraggio del tracciato è in corso, vediamo se acquisire quella strada a patrimonio comunale, dipenderà dalle strategie e dal bilancio".

Massimo Mandarano ha interrogato Tombolini anche sul tratto di via Brecce Bianche all’altezza della mensa Camst, l’azienda con cui c’è stato un lungo contenzioso proprio col Comune dopo la realizzazione di una mura e i cedimenti successivi: "Ci stiamo ragionando da tempo e pensavamo di mettere l’intervento a bilancio per il prossimo anno, ma si tratta di un investimento non di poco conto e vista la limitatezza delle risorse è una scelta che va ponderata. Certo, una messa in sicurezza sarebbe necessaria per poi procedere a colmare il problema stradale con il profondo avvallamento" ha replicato Tombolini.