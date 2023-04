Matrimoni, fino a 700 euro per cerimonie nei luoghi comunali: "Sia gratis"

"Pagare per sposarsi in Comune? Perché, invece, non farlo gratis?". La richiesta arriva dal consigliere Pino Pariano che rimarca: "L’Amministrazione ha stabilito che il costo dell’affitto della sala giunta del Palazzo comunale, nei giorni di apertura degli uffici comunali durante la settimana è gratuito. Però, diciamolo, è nei giorni di sabato e domenica che molti sognano di poter celebrare il proprio matrimonio, con la possibilità di invitare amici, parenti, spesso anche da posti lontani. Ed ecco che per poter celebrare il matrimonio nella sala consiliare di Palazzo del Podestà, nell’Oratorio della Carità, nel Giardino del Poio e nel Museo della Carta la cifra, in questi casi, sale da un minimo di 250 euro a un massimo di 700, a seconda dei giorni e della residenza degli sposi. In un momento di crisi economica come quello che sta’ attraversando la nostra città - incalza Pariano – non trovo giusto far spendere una cifra così alta a chi decide di unirsi in matrimonio".

Di qui la proposta che Pariano sottoporrà al consiglio comunale: "Chiedo al sindaco e alla giunta di rivedere la delibera che fissa i costi di affitto delle sale comunali per la celebrazione dei matrimoni civili affinché i futuri sposi le possano avere, in forma gratuita, durante tutti i giorni della settimana".