Matrimoni in spiaggia, nel teatro e ora al Parco della Repubblica

Dopo le spiagge e il teatro comunale, adesso anche al Parco della Repubblica, in piazzale Marino e nel suggestivo largo Arrigo Gugliormella le coppie potranno pronunciare il fatidico sì. L’ha deciso l’amministrazione comunale. In tutti questi luoghi poi il matrimonio sarà gratuito se almeno uno dei coniugi è residente a Sirolo (prima costava 500 euro più Iva), mentre i non residenti pagheranno 600 euro più Iva. "Il nuovo regolamento ha aggiunto tutte queste nuove location per la celebrazione fuori dal municipio per valorizzare la bellezza del territorio sirolese", afferma il sindaco Filippo Moschella. A partire dal 2024 anche Casacon, ex Conchiglia verde, sarà una destinazione da sogno per i matrimoni, immersa in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, dove si respira un’atmosfera romantica e intima. Ogni scorcio fa di questa location il luogo ideale per le coppie che desiderano celebrare un matrimonio civile o simbolico in un’ambientazione unica in tutto il mondo. Con il nuovo regolamento di lottizzazione convenzionata poi, approvato in Consiglio, applicato alle lottizzazioni superiori a tremila metri cubi, il 15 per cento del costruito dovrà essere dato alle categorie indicate dal Comune a prezzo agevolato rispetto al mercato. Rispetto al passato è stato chiarito che le categorie sono giovani coppie sposate da meno di cinque anni, famiglie di prossima formazione e aventi titolo, che le famiglie di prossima formazione dovranno contrarre matrimonio prima della compravendita e che l’immobile non potrà essere venduto o ceduto, donato, locato per almeno 10 anni dalla data di acquisto.