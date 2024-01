Matrimoni più cari alla Rotonda. I mille euro di prima non bastano

Matrimoni più salati se si sceglie la Rotonda a Mare come location in estate. Per dire sì nel gioiello sospeso tra cielo e mare erano sufficienti mille euro, sempre che l’utilizzo della struttura non superasse un’ora. Ma dalla prossima estate, la cifra salirà a causa dei disagi a cui si va incontro per organizzare un matrimonio, nel clou della stagione, nel simbolo della spiaggia di velluto. Ordinanze per parcheggi, soste, ma anche un vero e proprio planning sono necessari se il ‘Si’ finisce in concomitanza con qualche evento organizzato nei pressi della Rotonda. Scaduto il vincolo europeo, la vecchia amministrazione comunale aveva annunciato un bando per la gestione che però non è mai stato pubblicato. Un luogo che gli Amministratori, non hanno nessuna intenzione di dare in gestione e che la prossima estate potrebbe fare da sfondo a un evento sportivo trasmesso da Sky. Una ribalta per Senigallia dopo quella che a breve otterrà con la puntata di Masterchef e la conseguente fiction per le reti Mediaset che sarà girata proprio in città.