Mattarella a Fabriano per celebrare Francesco Merloni

Fabriano, 17 settembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Fabriano per un'importante cerimonia: le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, storico imprenditore ed ex ministro, scomparso lo scorso anno. La visita, che ha attirato l'attenzione mediatica sulle Marche, vede la partecipazione anche della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Il presidente è arrivato puntuale alle 16, come previsto. Conduce l’evento il giornalista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli.

All'evento partecipano, tra gli altri, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, in corsa per la riconferma, e Matteo Ricci, europarlamentare dem, che lo sfiderà al voto del 28 e 29 settembre.

L'evento, di grande rilevanza istituzionale, si svolge al teatro Ariston di Albacina, frazione di Fabriano. Mattarella ha voluto rendere omaggio alla figura di Merloni, ricordandone l'impegno non solo nel mondo dell'industria ma anche nella politica. Un appuntamento solenne che ha mostrato l'importanza di un personaggio che ha segnato la storia economica e sociale del Paese.

La presenza del Capo dello Stato, insieme a quella della premier, ha acceso i riflettori sulle Marche proprio a ridosso delle elezioni regionali, sebbene la visita abbia una natura strettamente commemorativa.