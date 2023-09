Mattarello in testa alla moglie, botte e umiliazioni davanti alla figlia

Ancona, 28 settembre 2023 – Alzava la voce in casa, l’accusava di tradirlo e di derubarlo del denaro, umiliandola e picchiandola. Una volta le aveva tirato addosso un mattarello, facendola finire in ospedale. Un’altra volta le aveva stretto il naso con le mani così forte da farglielo sanguinare. Le botte non si sono fermate nemmeno quando davanti a loro c’era la figlia minorenne. A fare emergere una condizione familiare fatta di violenze e prevaricazioni era stato un litigio in strada a cui i passanti avevano assistito chiamando la polizia. Era maggio dello scorso anno e la donna, una giovane bengalese, aveva denunciato agli agenti una situazione insostenibile. Per l’uomo scattò il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare, ad Ancona, ancora in corso.

Le denunce di lei però sono state due nel corso del matrimonio ma il quella pregressa non c’erano state misure cautelari scattate contro l’uomo. Il bengalese si trova ora a processo per maltrattamenti aggravati, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Ieri per l’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia, si doveva aprire il dibattimento ma è emerso che il bengalese ha un altro procedimento in corso, per maltrattamenti e lesioni, davanti ad un altro giudice, per fatti sempre correlati tra loro. I due processi verranno riuniti in uno solo nell’udienza del 13 dicembre prossimo. I guai per il 40enne sono iniziati proprio dalla lite in strada del 22 maggio del 2022. Moglie e marito erano in corso Carlo Alberto quando lui avrebbe strattonato per un braccio lei, durante una accesa discussione.

Era arrivata una pattuglia della polizia a cui la donna aveva riferito che il marito le aveva tirato un mattarello in casa, dopo una lite per gelosia. Portata in ospedale si era fatta refertare con 5 giorni di prognosi. Dopo quel fatto aveva raccontato altri soprusi vissuti in casa, tra il 2015 e il 2022 facendo emergere anche già una prima denuncia contro l’uomo e un secondo referto medico. Gli episodi più eclatanti sarebbero stati sette. Lui in uno di questi era arrivato a ferirle il naso, stretto tra le sue dita, Quando era violento le avrebbe impedito anche di chiamare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Così quando a maggio avevano discusso in casa lei era uscita per la strada, sperando che qualcuno intervenisse. L’uomo si è sempre ritenuto innocente. La verità emergerà dal processo.