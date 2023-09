Matteo Garrone: "Il mio film per i migranti. Sogno gli Oscar, ma volevo fare il tennista"

Tutto pronto per accogliere Matteo Garrone. Dopo la presentazione in concorso alla 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto un lunghissimo applauso e il meritato Leone d’Argento come premio speciale per la regia, Garrone si trova in Spagna, al festival internazionale del cinema di San Sebastián, con la sua ultima creatura, "Io capitano". Proviamo a raggiungere al telefono il ‘padre’ di capolavori come "L’imbalsamatore", "Gomorra", "Dogman" e "Reality".

Garrone, pronto per il tour nelle Marche?

"Certo, sto girando l’Italia da settimane, l’accoglienza e l’affetto del pubblico mi ripaga di tutte le fatiche per la realizzazione di questo lavoro".

I suoi film hanno un risvolto spesso sociale. Cosa l’ha spinta a realizzare ‘Io capitano’? "L’idea di partenza nasce dal desiderio di cercare di dare forma visiva a quella parte di viaggio che di solito si conosce ma non si vede".

Spieghi…

"Da anni, siamo abituati a vedere barconi che arrivano, poi c’è il rituale della conta dei morti, ma non sappiamo molto di più. Ci si abitua a pensare che siano solo numeri e non si vede né si conosce ciò che c’è dietro il viaggio. Tutto nasce dal desiderio di raccontare che dietro un numero c’è una persona, coi propri sogni, la propria famiglia, i propri desideri. Queste persone sono disposte a rischiare la vita per tentare di arrivare in Europa, e combattere una ingiustizia che impedisce loro di poter viaggiare liberamente come magari fanno i coetanei".

È stata dura?

"Ho avuto la fortuna di ascoltare e studiare le diverse testimonianze di chi ha davvero vissuto simili esperienze. Testimonianze che ho messo insieme e che sono diventate una storia unica. Sia dietro sia davanti la macchina da presa sono stato aiutato da chi ha vissuto questa odissea".

La critica parla di una regia che non si vede…

"Per ogni film, il regista deve trovare il linguaggio più adatto a raccontare quella storia. Sono scelte espressive importanti che determinano il risultato finale. In ‘Io capitano’, ho creduto di dover dare voce a chi non ne ha. Il regista doveva mettersi da parte. Volevo raccontare la loro storia come un tramite, entrando in una cultura che non era la mia. Insomma, solo così lo spettatore può vivere in prima persona una storia delicata, drammatica e importante".

E gli attori?

"I protagonisti hanno esperienze attoriali, non erano mai usciti dal Senegal. Hanno fatto il viaggio insieme ai personaggi che interpretano".

A chi dedica la pellicola?

"Ai migranti".

Ha ottenuto la candidatura agli Oscar...

"Ne sono felice, aiuterà il film a essere visto da più spettatori. È una grande opportunità per il film, per cercare di arrivare in America, con la speranza di riuscire a emozionare pure il pubblico americano, come in Italia".

Un film dalla struttura classica…

"Un viaggio dell’eroe che va dritto al cuore della gente. È un film più accessibile rispetto ad altri che ho fatto e il pubblico può rivivere questo viaggio epico". Cosa direbbe il regista Garrone al Matteo ragazzino che dipingeva?

"Da piccolo, volevo fare il tennista, ho sempre fatto tesoro della mia esperienza nello sport. Mi ha aiutato, avevo degli obiettivi e lo sport mi ha dato metodo e disciplina. Arrivare agli Oscar è come quando sognavo Wimbledon".

Lei ha iniziato come aiuto-operatore…

"Fino a 26 anni facevo il pittore, vengo dal liceo artistico. Poi, ho fatto il primo corto ed eccomi qua. Ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente vicino al mondo dell’arte e forse, per me, con una mamma fotografa e un papà critico, è stato tutto più semplice".

Cosa consiglia a chi sogna la regia?

"Posso solo parlare della mia esperienza. È un mestiere artigianale, è importante lavorare, scontrarsi coi problemi espressivi di racconto, trovare soluzioni e ascoltare la propria voce interiore, il proprio sguardo personale e col tempo crescere e maturare".