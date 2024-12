Matteo Polli nuovo presidente dei Giovani Imprenditori delle Marche fino al 2028

Passaggio di testimone, ad Ancona, fra Massimiliano Bachetti e Matteo Polli che guiderà i Giovani Imprenditori delle Marche fino al 2028. Matteo Polli, 31 anni, ad del Salumificio di Genga, già vicepresidente del Gruppo G.I. di Ancona, diventa vicepresidente di diritto di Confindustria Marche.

Nel ringraziare i presidenti territoriali e i delegati del comitato regionale per il voto unanime, ha sottolineato che "oggi, eleggendomi presidente, hanno riposto in me una fiducia molto importante. Accetto il ruolo con massima umiltà e senso del dovere: è un carico di responsabilità che prendo a cuore e che sono determinato a ripagare attraverso il mio impegno e il mio lavoro."

Un sentito e doveroso ringraziamento al gruppo dei Giovani di Ancona e alla presidente Giulia Fanesi che mi hanno sostenuto e convinto ad intraprendere questo significativo percorso. Grazie a tutti i giovani del movimento che ho avuto il piacere di incontrare: ogni interazione è stata un’opportunità per apprendere e crescere.

In breve tempo ho vissuto un intenso processo di crescita personale e professionale, grazie alla condivisione delle nostre esperienze, dei nostri valori e dei dibattiti costruttivi sui temi fondamentali che influenzano la vita dei giovani imprenditori e non solo.