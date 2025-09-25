Matteo Ricci: "Ancona Capitale della cultura. Sarò subito in prima linea"

Un confronto diretto, senza sconti, per tracciare la rotta del futuro economico delle Marche. Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede di Confcommercio, l’atteso incontro tra i vertici dell’associazione, le imprese del territorio e i candidati alla presidenza della Regione, Matteo Ricci e Francesco Acquaroli. A dettare l’agenda, le domande del direttore regionale Massimiliano Polacco, che ha messo sul tavolo i nodi cruciali per il terziario: commercio, credito, lavoro, sicurezza e infrastrutture. Matteo Ricci ha risposto punto su punto, delineando una visione chiara e spesso battagliera, a partire dalla difesa dei centri storici. "I nostri centri devono tornare a essere luoghi vivi e sicuri – ha affermato – Non ho mai comprato online, i miei figli sì, il mondo è cambiato. Il problema degli affitti è enorme; da sindaco avrei voluto tassare i locali sfitti, ma mi dissero che era incostituzionale".

Sul fronte del lavoro, Ricci ha messo l’accento sulla lotta al dumping contrattuale, proponendo di "premiare le aziende che migliorano le condizioni dei lavoratori, anche in termini contrattuali". Sul fronte turismo, secondo Ricci, la chiave è puntare sulla cultura per attrarre turisti stranieri alto-spendenti e destagionalizzare i flussi. "In Europa siamo una realtà semi-sconosciuta – ha concluso – il primo testimonial della Regione deve essere il suo presidente". E ha preso un impegno preciso per il capoluogo: "Sarò in prima linea per sostenere con forza la candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028". Per quanto riguarda il welfare, ha avanzato due proposte concrete per rispondere al crescente disagio giovanile: l’introduzione dello psicologo di comunità e dello psicologo a scuola. La formazione resta una leva strategica per combattere la disoccupazione e l’emigrazione dei talenti. "Dobbiamo rafforzare il lavoro con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)", ha spiegato, lanciando un incentivo per chi decide di tornare: "Per i giovani che rientrano nelle Marche dopo un’esperienza all’estero, propongo cinque anni senza tasse regionali se investono in un’attività sul territorio".

Il capitolo più infuocato è stato quello delle infrastrutture. Ricci ha usato parole durissime: "Salvini ha commesso il più grande furto infrastrutturale ai danni delle Marche, ci ha tolto due miliardi e dovrebbe chiederci scusa". La sua proposta per l’aeroporto di Falconara è netta: "Basta con questa mediocrità. Dobbiamo creare una federazione degli aeroporti dell’Italia centrale e smetterla di farci la guerra". Parallelamente, l’obiettivo è rendere le Marche "la regione più sicura d’Italia". "Andrò dal Ministro dell’Interno a chiedere più carabinieri e polizia, serve un piano regionale strutturato per la sicurezza e il contrasto ai furti".

Per le concessioni demaniali, Ricci intende proteggere il modello familiare marchigiano. "Bisogna riconoscere un indennizzo per l’avviamento e gli investimenti fatti. Possiamo arginare i grandi gruppi inserendo una clausola che impedisca a una singola famiglia di gestire più di uno o due stabilimenti".

Ilaria Traditi