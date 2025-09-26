Matteo Ricci: "Sarò io il testimonial. Ora basta mediocrità"

Matteo Ricci, qual è per lei la principale mancanza di questi cinque anni di governo Acquaroli?

"La mancanza di cultura istituzionale. Cinque anni a prendere gli ordini, a mettere sempre prima gli interessi del partito a quelli della comunità, cinque anni di nulla. Per valutare un buon amministratore ci sono criteri che usano tutti. Quante opere inaugurate? Quante risorse intercettate? Loro hanno inaugurato zero opere, record mondiale, oppure quelle finanziate prima o con il Pnrr, cui hanno votato contro. Non hanno portato risorse, fatti salvi i 400 milioni post alluvione. Non è arrivato un euro in più per le Marche. Da sindaco, invece, ho fatto molte opere e in dieci anni a Pesaro ho portato 2 miliardi. Sarò il presidente di tutti. Un minuto dopo l’elezione rappresenterò al meglio anche gli elettori di Acquaroli".

Non salva proprio nulla?

"No, l’unica cosa sono i 400 milioni dell’alluvione 2022. Io stesso chiamai la presidente del Consiglio. Dobbiamo togliere le Marche dalla mediocrità. Meritano di più, il momento lo richiede. Purtroppo la sanità è peggiorata e l’economia va male. Serve un impegno straordinario, non una continuità stanca".

Cos’è la politica per lei?

"Una grande passione. È il riscatto sociale della mia famiglia, di minatori e migranti. Mio nonno ha estratto dalle miniere in Belgio per dieci anni e si è spaccato la schiena a mille metri sotto terra. Mio babbo è cresciuto fino a dieci anni nelle baracche lasciate libere dopo la Seconda guerra mondiale. Grazie a quei sacrifici, ho potuto vivere una vita migliore e oggi ho l’opportunità di rappresentare una regione. La politica è il riscatto e l’insegnamento che mio nonno mi ha dato: guardare la società con gli occhi dei più deboli e fragili".

Vince le elezioni, arriva un rinvio a giudizio: che succede?

"Una cosa che non prendo neanche in considerazione, ho già chiarito tutto. Sono andato dai giudici, ho grande rispetto dei magistrati e ho spiegato loro la mia estraneità. Il principale indagato ha detto pubblicamente che non c’entro nulla, né sapevo nulla. Siamo convinti arriverà una piena assoluzione".

Perde le elezioni, torna a Bruxelles?

"Non prendo in considerazione neppure quest’ipotesi perché convinto di vincere. E ora il coinvolgimento popolare mi ha convinto ulteriormente. Non vedo l’ora di iniziare".

Ma in caso di sconfitta?

"Fino ad ora ho sempre vinto. Mia figlia dice: ‘Sì babbo, ma prima o poi perderai’. E dalle sconfitte s’impara. Questa non è la circostanza: vincerò e darò una mano alla rinascita delle Marche".

A chi pensa come testimonial marchigiano?

"In primis, il presidente della Regione. Dopodiché si può pensare a sportivi o persone del cinema. Tamberi è un ottimo testimonial. Abbiamo fatto bene ad insistere che venisse cambiato Mancini, quando ha lasciato la Nazionale per andare in Arabia e sono intervenuto dicendo andava sostituito. Mi hanno risposto male: ‘Quest’estate arriveranno gli arabi’. E infatti li abbiamo visti. Poi mi hanno dato ragione, cambiandolo".

Andrea Brusa