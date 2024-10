Matteo sale sul palco di XFactor: "Vediamo cosa potrà succedere"

L’anconetano Matteo Polonara in tv per ´X Factor´: il 28enne si è esibito davanti ai quattro giudici che hanno tutti detto ´Sì´, facendolo passare alle fasi successive. Dall’eccentrico Achille Lauro a Jake La Furia, passando per Manuel Agnelli (degli Afterhours) e Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara. Polonara, che vive da tempo in Emilia Romagna, a Bologna, si è esibito la scorsa settimana e ogni giovedì andranno in onda le puntate in cui sarà tra i protagonisti: "È un’esperienza che mi è capitata un po’ per caso, è stata forte ed emozionante – dice lui, raggiunto al telefono dal Carlino – La produzione mi aveva già chiamato diverse volte, ma avevo sempre rifiutato, non era una cosa che mi interessava", dice.

"Poi, alla terza telefonata ho detto ´Ok proviamo e vediamo cosa succede´". I provini, i camerini, le luci della ribalta: "Non mi ero mai confrontato con un pubblico così grande e sopra un palco così grosso come quello dell’Allianz Cloud". Anche se a dir la verità l’anconetano, insieme al suo gruppo, ha girato l’Italia facendo tappe su e giù per la penisola. "È stato bello mettermi in gioco – riflette – Ai casting ho dovuto portare sei brani: i miei due inediti, due cover in inglese e due in italiano". La prima volta che è comparso in tv, Polonara ha intonato Kiss, di Prince: "Cantare in inglese non è il mio forte, ma i giudici sono stati contenti".

E ancora: "Non avevo idea di cosa fosse il format di ´X Factor´, non guardo la tv da dieci anni – si lascia andare –. Abito a Bologna da nove e il mio sogno è vivere di musica suonando". Polonara ha conseguito il diplomato di maturità al Liceo musicale Rinaldini, dopo aver frequentato le scuole medie Pie Venerini. Si dedica al cantautorato dal 2015 e ora, per il 28enne, c’è in cantiere il suo secondo disco come Florilegio. È questo il nome del complesso che ha fondato: "Il mio primo Cd si chiamava ´Nella vasca o nel giardino di fianco?´, mentre il secondo, uscito nel 2023, è ´Sogni o abissi notturni´, che poi è il primo coi Florilegio".

Legatissimo ad Ancona, dove si è esibito in piazza Roma lo scorso aprile, della sua città dice: "Torno raramente, di solito per fare qualche bagnetto al mare. La mia famiglia? L’ha presa bene, sono stati felici di vedermi in tv. Ma ai miei genitori l’ho detto all’ultimo di ´X Factor´". La trasmissione va in onda tutti i giovedì su Sky e NowTv, il martedì – in chiaro – su TV8. Martedì sera a replica della prima puntata con Kiss.

Nicolò Moricci