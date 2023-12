Mattia Casabianca sbarca su Sky

Mattia Casabianca, il pastry chef di Mauro Uliassi sbarca su Sky, il senigalliese debutterà con ‘Accademia di Pasticceria’. "Un entusiasmante programma a coppie che vi guiderà attraverso ricette e idee per dolci spettacolari, realizzabili anche a casa – spiega –. Il mio affascinante compagno di viaggio rimane ancora un mistero, ma posso garantirvi che ci divertiremo molto". Il programma sarà visibile da lunedì 11 dicembre 19 in prima tv su @skyitalia e in streaming su @nowtvit. Una serie Tv fatta di quaranta maestri pasticceri Ampi, che condivideranno i segreti di ogni dolce. In ogni episodio due coppie di Accademici creeranno insieme dolci prelibatezze, dalle ricette tradizionali alle idee più creative. Negli ultimi anni il giovane senigalliese è riuscito a imporsi tra i migliori pasticceri dello stivale tenendo alto il nome della spiaggia di velluto: per il 2024 è stato nominato ‘Pastry Chef’ da Gambero Rosso. Un’altra eccellenza che va ad aggiungersi alle tante già presenti in città, oltre ai due chef pluristellati Mauro Uliassi (Tre Stelle Michelin) e Moreno Cedroni (Due Stelle Michelin) e ai tanti locali come Casa Nana, Nana Piccolo Bistrot che vanno a rendere la spiaggia di velluto sempre più una "Città Gourmet". si. sa.