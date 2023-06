Mattinata choc Trovati penna e quaderno vicino al sangue

"Gente strana negli ultimi giorni se ne vede molta in stazione, anche alla mattina presto. Non so se ci sia un raduno da qualche parte o qualche manifestazione ma si vedono anche diversi trans prendere coincidenze con treni che passano per Ancona". Così un addetto delle pulizie ha parlato ieri mattina al Carlino, andato sul posto a raccogliere qualche testimonianza dopo che un treno merci aveva travolto e ucciso un brasiliano di 38 anni. "Io sono arrivato alle 7 – ha riferito l’addetto alle pulizie – i miei colleghi avevano già ripulito il marciapiede del binario uno dal sangue che il poveretto aveva lasciato. Che giri gente strana non mi sorprende. Ultimamente c’è anche un giardiniere di Senigallia, che gira con una sega nel trolley. Lui si occupa di piccoli lavoretti nei giardini e poi viene a giocarsi i soldi al bar".

Ieri mattina la stazione era piena di passeggeri. Un via vai continuo e qualcuno bisbigliava su quanto accaduto poche ore prime, sbirciando sui telefonini la notizia apparsa in rete. Sul binario dove il brasiliano è stato investito c’è chi ha notato un quaderno e una penna, lasciati lì. Non si sa se fossero dell’uomo deceduto. Alle 5 ha preso servizio invece il barista del bar della stazione, gestito da una cooperativa. "Sono arrivato con il furgone – ha detto – ho visto che avevano transennato tutto sul binario e ho immaginato che era successo qualcosa di grave. Non mi sono affacciato a vedere, dovevo preparare il bancone con le paste. Ho continuato a lavorare poi quando sono entrati i primi clienti mi hanno raccontato quello che era successo. E’ terribile, ogni tanto nelle stazioni capita che qualcuno muoia sotto ad un treno. Io però non visto nulla per fortuna". Il punto di polizia si trova proprio davanti alla lunga scia di sangue che l’investimento del treno ha lasciato lungo il binario.

ma. ver.