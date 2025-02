Mattinata di disagi. Guasto alla macchina del caffè. Tribunale allagato e al buio

Una cascata d’acqua che dal quarto piano scendeva di sotto. Così ieri mattina è stato trovato il tribunale di corso Mazzini, dai primi dipendenti che sono arrivati al lavoro. Varcato l’ingresso si è vista e sentita l’acqua scendere copiosamente dai ballatoi. La causa non è stata una rottura alla rete idrica ma un guasto ad un distributore automatico, quello del caffè. La macchinetta è andata in tilt. Il problema è stato una valvola che regola l’apertura e la chiusura di un tubo che prende l’acqua dall’impianto idrico di Palazzo di Giustizia. E’ andata in blocco così l’acqua ha continuato ad essere erogata per riempire il serbatoio della vaschetta che permette poi di fare il caffè a richiesta degli utenti (inserendo il denaro e premendo il tipo di bevanda calda che si vuole bere). Non avendo uno stop l’acqua è strabordata finendo sul pavimento. Poco a poco ha allagato il quarto pianto, sul ballatoio, tra le torri A e B, finendo per colare di sotto al terzo piano e poi di seguito al secondo, al primo e fino al piano terra dove ieri mattina, alle 14 erano ancora visibili le pozzanghere d’acqua.

L’allarme è stato dato attorno alle 7.30. "Mi hanno telefonato – spiega la presidente del tribunale Edi Ragaglia – è saltata la valvola della macchinetta del caffè. Ipotizziamo che il problema è sorto dal pomeriggio di domenica perché al mattino hanno lavorato gli operai che si stanno occupando della ristrutturazione interna e non hanno visto allagamenti. L’acqua è uscita tutta la notte. Per sicurezza abbiamo dovuto staccare la corrente e il tribunale è stato al buoi per un paio di ore. Le scale erano percorribili solo con una torcia. Sui ballatoi arrivava la luce esterna. Negli uffici la luce non è mancata. Abbiamo dovuto fermare anche gli ascensori, sempre per motivi di sicurezza. Alle 11 abbiamo ridato accesso alla torre interessata. Fortunatamente il problema si è verificato nella parte dove ancora dobbiamo fare i lavori di ristrutturazione. Per i danni stiamo valutando, l’acqua è entrata anche nei controsoffitti e bisogna vedere se ha leso l’impianto elettrico. Un’ala comunque dove dobbiamo ancora fare i lavori".

Non è stato possibile attivare nemmeno le luci di emergenza. Alcuni tratti dei ballatoio, presenti nei piani interessati dall’allagamento, sono stati interdetti al passaggio del pubblico e recintati con del nastro bianco e rosso per la presenza di pozzanghere d’acqua ancora per terra. Nel primo pomeriggio mancava ancora la luce sui ballatoio. Le udienze non hanno subito intoppi. Per il penale si è proseguito come da programma, usufruendo anche di un’aula al piano terra. Il quinto piano è stato l’unico a non essere interessato dall’allagamento.