Mattoni contro le auto dalle mura: zona transennata

Dopo i lanci di mattoni dalle mura medioevali – venerdì mattina l’ultimo episodio – viene transennato l’accesso al ballatoio delle mura. Secondo il Comune gli autori sarebbero ragazzini che sono riusciti a infiltrarsi nel vicino cantiere Erap, aperto da oltre nove anni ormai. Un gesto vandalico che, a quanto pare, difficilmente avrà nomi e cognomi, visto che in quella zona non ci sono telecamere utili a identificare gli autori del danneggiamento (sono state tolti dalle mura medioevali almeno sette mattoni, nel punto più panoramico) e del lancio contro le auto. "Dopo la segnalazione dei residenti – spiegano dal Comune – stamattina è intervenuta la polizia locale, e insieme al tecnico hanno fatto in modo di togliere sia i mattoni che si trovavano su via Bersaglieri sia quelli nel giardino Sacco e Vanzetti (ex carceri, ndr): sono mattoni del cantiere Erap, dove i ragazzi si sono intrufolati. E’ stata rimessa la transenna al cantiere e all’inizio della prossima settimana Erap risistemerà".

Ma i residenti dicono di aver segnalato anche tramite app municipium il problema da diverso tempo, almeno settimane: "Vengono tirati mattoni dalle ‘carcerette’, rotte porzioni della cinta medievale, e sanpietrini lanciati nei giardini, tutto questo mentre nessuno interviene – denunciano –. Non possiamo aspettare che qualcuno si faccia male davvero prima che si muova qualcosa. Sono già state fatte tre segnalazioni tramite l’app Municipium, ma ancora nessuna risposta dagli enti competenti. Chiediamo più attenzione e interventi concreti per tutelare il nostro patrimonio storico e la sicurezza dei cittadini".

Negli anni, rimarca un altro residente da via Bersaglieri, dove venerdì mattina alle 8 sono piovuti mattoni da oltre 15 metri di altezza, "i malcapitati, me compreso, hanno visto cadere di tutto sia sulle automobili in sosta che sulla strada. Per quanto mi riguarda ho visto cadere mattoni, perfino un cane. Sulla macchina ho trovato preservativi, bottiglie di vetro e di plastica, sassi, mozziconi, saliva e cartacce. Ricordo diversi anni fa persino una stampante. Sarà il caso, per colpa di incoscienti, di chiudere il belvedere fra i più belli della nostra città?". Altri chiedono telecamere, che però ad oggi non sono previste in questa parte di centro storico. Resta da capire anche se e come verrà ripristinata la parte alta della cinta muraria, tra l’altro imbrattata di scritte di ogni tipo.

Sara Ferreri