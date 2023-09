Maturati con 100, cerimonia in piazza del Papa

Nuova location per festeggiare i maturati con 100 degli istituti superiori dorici. Appuntamento nella suggestiva piazza del Papa oggi alle 18 quando l’Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento agli studenti degli istituti superiori anconetani che hanno conseguito la votazione di 100100 all’esame di maturità del luglio scorso. Circa 110 ragazze e ragazzi riceveranno dalle mani del sindaco Daniele Silvetti e dell’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, dell’assessore Politiche giovanili e Università, Marco Battino una pergamena nominativa con i ringraziamenti della città per il massimo risultato conseguito. Presenti gli studenti neo maturati con il massimo dei voti del Liceo Scientifico Galilei, Liceo artistico Mannucci, Istituto Tecnico Podesti-Calzecchi Onesti, Liceo di Stato Rinaldini, Liceo scientificolinguistico Savoia-Benincasa, Isvas Vanvitelli-Stracca-Angelini, Iis Volterra-Elia.

"L’iniziativa è occasione per ringraziare tutto l’insieme degli istituti superiori cittadini: docenti, studenti, dirigenti e personale Ata, che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono alla preparazione culturale e alla crescita personale dei giovani di questa città – spiega l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli – Questo riconoscimento vuole sottolineare l’importanza dell’impegno per i nostri ragazzi, premiare questi comportamenti virtuosi che debbono essere da esempio per tutta la nostra comunità".