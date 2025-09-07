Maturi con 100, che festa alla Mole. Ma non chiamateli "secchioni": "Andate dove vi porta il cuore"

Diplomarsi con 100: è il traguardo raggiunto dagli allievi e dalle allieve delle scuole della provincia dorica che ieri mattina sono stati premiati dal Comune di Ancona alla Mole Vanvitelliana. "Per me non è stato facile, essendo arrivata in Italia a 8 anni e avendo un’altra nazionalità", racconta al Carlino Simha Tasmir dell’Istituto "Cambi Serrani" di Falconara, "ma sono molto ambiziosa e ho dato sempre il massimo. Sto valutando se continuare a studiare in Italia o andare all’estero." L’Auditorium "Orfeo Tamburi" della Mole era affollato: oltre ai maturati, alle istituzioni e ai presidi, c’erano anche le famiglie e i docenti che hanno preparato al meglio i propri studenti. "Non è stato difficile per me", sostiene Suria Rahman dell’Istituto "Podesti Calzecchi Onesti" di Ancona, perché "avevo prof bravi. Mi sono iscritta a Medicina e lavoro part-time come operatrice socio sanitaria (oss)".

La cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale ha premiato gli studenti più eminenti, che in un messaggio scritto il sindaco Daniele Silvetti ha esortato a essere "riferimento e stimolo per i compagni, condividendo i propri talenti, senza lasciare indietro nessuno". Concetto ribadito dal preside reggente del Liceo Scientifico "Galilei" di Ancona, Francesco Lucantoni: "Vera eccellenza è chi spende le proprie risorse anche per gli altri, per i più svantaggiati". Alla cerimonia è intervenuto anche il preside del Liceo Artistico "Mannucci", Luca Serafini, che si è unito all’appello a tornare nel proprio territorio, rivolto ai ragazzi dal dirigente tecnico Gianni Russo, venuto in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Per la preside Maria Alessandra Bertini del "Savoia" "il successo ha valorizzato i talenti" dei premiati. La preside Rosa Martino del "Cambi Serrani" e del "Volterra Elia" ha definito la cermonia un "momento emozionante". Per il preside Francesco Savore dell’Istvas di Ancona, "la fiducia nel futuro è radicata nella strada già intrapresa". Infine, la preside dell’Istituto "Panzini" di Senigallia, Laura Fagioli, si è complimentata con gli studenti perché hanno "scelto la scuola, lo studio e l’impegno." Per Sofia Lucarini del "Mannucci", in effetti, "come in ogni cosa bisogna mettere impegno e costanza" per raggiungere il 100. Per motivi elettorali, l’Assessore comunale alle Politiche educative Antonella Andreoli ha ridotto al minimo le sue parole, limitandosi a salutare i presenti, premiare ed esortare i maturati: "Andate sempre – ha esclamato – dove vi porta il cuore ma lasciatevi spazio per la città di Ancona." E dove li porterà il cuore? Mattia Ragnini del "Galilei" andrà a studiare Economia a Bologna, mentre Fernando Nesta del "Volterra Elia" proverà di nuovo a entrare in Marina. Aurora Burattini dell’Istavas domani proverà il test per professioni sanitarie. Yaldenis Tamayo del "Panzini" si è iscritto a Economia e Commercio; Cristian Zampa del "Rinaldini" al Conservatorio di Pescara e Riccardo Loi del "Savoia" al Politecnico di Milano. A tutti loro auguri e applausi.