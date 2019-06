Ancona, 22 giugno 2019 - Quel via vai frequente dello studente del Rinaldini dall’aula al bagno, con assenze prolungate nel bel mezzo della seconda prova dell’esame di Maturità, aveva insospettito i professori. E così uno di loro giovedì mattina si è recato alla toilette subito dopo il rientro in classe del ragazzo scoprendo uno smartphone, prontamente ritirato. Facile risalire al proprietario, che è stato immediatamente espulso dall’esame e invitato a ripresentarsi l’anno prossimo. Non si parla d’altro in queste ore tra i corridoi e nelle aule scolastiche della provincia visto che un episodio simile ad Ancona non si era mai verificato.

Lo studente deve essere sembrato impaziente e quelle richieste di recarsi alla toilette non sono passate inosservate, così come il compito che a quanto pare risultava copiato per filo e per segno. Sicuramente la seconda prova da quest’anno è stata più impegnativa visto che i maturandi hanno dovuto cimentarsi in due materie anzichè una, nel caso del liceo classico con una traduzione sia dal latino che dal greco.

Non si sa se lo studente frequentasse proprio il classico oppure uno degli altri indirizzi del Rinaldini, ovvero il Musicale, Scienze Umane o Economico Sociale, fatto sta che ha pensato di ricorrere all’aiuto del web tramite lo smartphone pensando evidentemente di farla franca. Un episodio come già detto che non ha precedenti: era capitato negli anni scorsi di beccare alcuni studenti a consultare il telefono o appunti nascosti ma a parte un richiamo o una sanzione, che si era tradotta magari con un abbassamento del voto finale, non erano stati presi altri provvedimenti. Del resto il Miur è stato molto chiaro quest’anno per quanto riguarda i divieti e le cose da non fare alla maturità 2019 e fra queste in primis il divieto di utilizzare il cellulare durante le prove scritte.

Le scuole sono anche state private del wi-fi proprio per rendere più difficoltoso collegarsi al web e tutti gli studenti sono stati invitati a consegnare il telefono prima dell’inizio delle prove, così come palmari, pc portatili e smartwatch. Ma non è detta l’ultima parola per l’escluso: l’anno scorso uno studente si era rivolto al Tar dopo essere stato trovato con il cellulare e alla fine è stata annullata soltanto la prova incriminata e non tutto l’esame.