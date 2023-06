Maturità, ecco la normalità Sono 4mila gli studenti che tornano sui banchi

Sarà una maturità nuova quella del 2023. Nessuna previsione sul distanziamento sociale, igienizzanti e mascherine e una nuova modalità di esame. Anzi, la stessa dell’epoca prima del Covid. Durante gli anni scolastici del 2018 e 2019, la maturità – con queste metodologie – era già stata sperimentata: gli alunni degli istituti superiori italiani (pardon, scuole secondarie di secondo grado) dovranno dunque affrontare due prove: una di italiano, con le classiche tracce di sempre, e una seconda di prova che dipende dalle materie di indirizzo: allo scientifico è uscita matematica, al tecnico economico economia aziendale e così via per le varie materie professionalizzanti. Per alcuni istituti, il discorso sarà leggermente diverso: infatti, per le sezioni Esabac (techno), sezioni con opzione internazionale sarà presente una terza prova scritta. A chiudere, ecco un colloquio orale sulla base di un materiale scelto e assegnato dalla commissione, che non sarà più formata solo da docenti interni. Ci saranno dunque anche professori che non conoscono il candidato, a cui quest’ultimo dovrà illustrare per filo e per segno persino l’esperienza di tirocinio, che da un po’ di tempo viene definito pcto, acronimo che sta per percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (che, per intenderci,, sarebbe l’ex alternanza scuola lavoro).

Oltre 10mila i candidati nelle Marche che dal 21 giugno dovranno sedersi nelle aule e affrontare il primo vero esame della propria vita, uno dei più temuti: stando ai dati divulgati dal Ministero dell’istruzione e del merito e dall’ufficio scolastico regionale, i maturandi marchigiani sarebbero, per la precisione, 13mila 669, di cui la maggior parte (4028) nel capoluogo dorico. Qui, i candidati interni sarebbero 3974, mentre gli esterni solo 54. Ce ne sono poi 3658 nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, 2987 a Macerata e 2996 a Pesaro Urbino. Nella regione, sono in totale 211 le sedi interessate dalla maturità: ad Ancona, 60 (lo stesso numero di Ascoli Piceno e Fermo). Scendono a 53 le scuole di Macerata e a 38, a Pesaro Urbino.

Ad Ancona, di gran lunga superiori le commissioni che opereranno nelle aule dal 21 giugno, data della prima prova scritta: sono infatti 111, mentre altrove non superano il centinaio (tra Ascoli e Fermo sono 95, a Macerata 82 e nel pesarese 77). Sempre secondo fonti ministeriali, sarebbero 218 le classi anconetane che affronteranno la maturità (190 nell’ascolano, 162 nel maceratese e 152 a Pesaro Urbino, per un totale di 722).

Nicolò Moricci