Maurizi a tutto campo: "Rinforzi? Per ora no. Quando la società avrà un ds valuteremo"

Il tecnico dorico Agenore Maurizi analizza l’avversario odierno ma anche altri aspetti fondamentali per l’Ancona, non solo in questo momento del campionato. Il mister afferma che la squadra ha "l’obbligo di fare una gara importante", e che "sappiamo di affrontare un avversario tosto, che pur venendo dall’eccellenza vanta una struttura societaria importante". Maurizi evidenzia che non basta giocare bene, bisogna "farlo meglio degli altri" e per riuscirci serve "l’aiuto da parte di tutti".

Parole di stima, quelle del tecnico, per la squadra, che "sta facendo un grande lavoro e si sta impegnando al massimo", ma apre anche una riflessione interessante sulla struttura intorno ai calciatori. "Spesso siamo abituati a vedere le squadre di calcio solo come espressione di chi va in campo e di chi le allena, ma poi esiste quello che c’è intorno, fondamentale e determinante per i risultati, che nessuno lo vede". Maurizi parla di magazzinieri, fisioterapisti, medici e altre figure che "incidono sul risultato sportivo".

Il mister cita Antonio Conte, sostenendo che "le componenti intorno alla squadra valgono dai 7 ai 10 punti" nell’arco di un campionato, e per questo chiede "una partecipazione ancora maggiore" di tutta la struttura. Sul fronte dell’undici che scenderà in campo con la maglia da titolare, Maurizi rimarca che la squadra "ormai ha una sua fisionomia", e che "stanno andando bene certi calciatori". Come dire che la formazione iniziale sarà più o meno la solita, con i consueti ballottaggi tra i due terzini destri under e gli esterni d’attacco.

Con il rientro di Sparandeo, tra l’altro, "c’è un’alternativa valida in più, e meno male". E a proposito di mercato, il mister chiarisce che "questi sono i calciatori che alleno, e sono i più forti che potevamo mai prendere". E spiega che "quando la società deciderà di prendere un direttore ci confronteremo e valuteremo insieme", ma parlare di mercato e di rinforzi adesso "è prematuro", visto che almeno per ora "non c’è l’esigenza di cambiare".

Riguardo all’UniPomezia, Maurizi la descrive come una "società importante, con un direttore sportivo come Roberto Delgado, molto ambizioso", e individua due giocatori pericolosi: "Nunes, mezzala molto fisica e tecnica, e Mokulu". Tuttavia, sottolinea, "noi dobbiamo pensare a mettere in campo i nostri principi con la solita aggressività", per "rappresentare l’Ancona come è nella testa dei tifosi". Per raggiungere obiettivi importanti? Maurizi è chiaro: "Noi ci crediamo".

