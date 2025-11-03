Maurizi: "Ero convinto che avremmo vinto. Primo posto? Dobbiamo pensare a noi stessi"

Una vittoria pesantissima, che avvicina l’Ancona alla vetta, ma Agenore Maurizi mantiene comunque una certa compostezza nell’analizzare il successo sul Giulianova: "Ci aspettavamo una partita del genere, complessa e ostica. Il Giulianova è una squadra molto fisica, che fa della difesa il suo punto forte, costruita per fare un buon campionato. Le condizioni del campo non erano delle migliori, ma abbiamo fatto di necessità virtù: non mi aspettavo di subire tanto la loro aggressività nei primi venti minuti, ma poi abbiamo preso le misure e ci siamo affacciati in avanti con più costanza. Abbiamo corso pochissimi rischi, ma poi nella ripresa abbiamo giocato molto meglio, a prescindere dall’espulsione". Un Maurizi che, nonostante le difficoltà iniziali, è sempre stato fiducioso sul buon esito della gara: "Ero convinto che avremmo vinto: sono stati bravi a metterci in difficoltà all’inizio, ma siamo stati molto bravi a venirne fuori. Dal punto di vista fisico questa è stata di sicuro la partita più dura, perché giocavamo contro giocatori molto strutturati: però queste partite le vinci anche con gli episodi, la gestione della gara è stata perfetta".

Anche in questa gara, il contributo dei giocatori entrati dalla panchina si è rivelato determinante: "Mi è piaciuto molto come si sono comportati i subentrati, sapevo che Pecci e Cericola avrebbero potuto metterli in difficoltà, mentre Proromo ha aggiunto molta qualità". Lo zero a zero nel big match tra Ostiamare e Teramo avvicina i biancorossi al primo posto, distante ora soltanto tre punti, ma Maurizi non si lascia ingannare dai facili entusiasmi: "Il pareggio dell’Ostiamare ci fa piacere, ma dobbiamo pensare a noi stessi: siamo già proiettati alla partita col Sora, un campo difficilissimo, quindi servirà una partita perfetta. In settimana lavoreremo con serenità, cercando di preparare la partita al meglio". Chiosa finale sulle tutt’altro che perfette condizioni del terreno di gioco, che ha inciso molto sulla manovra e sulle conclusioni dei giocatori: "Io non faccio il giardiniere, ci deve pensare chi di dovere: un terreno del genere incide sul gioco, è anche molto brutto da vedere. Speriamo che da qui a 15 giorni possano migliorare, perché non è sicuramente un bellissimo biglietto da visita. Al di là di questo, oggi contava vincere e lo abbiamo fatto. La strada però è ancora lunga e dovremo mantenere sempre alta la concentrazione, come abbiamo fatto finora".

Gianmarco Minossi