Maurizi ha tutti arruolabili per il Castelfidardo. Fermo solo Sparandeo, in gruppo Gerbaudo

Fermo solo Sparandeo per un problema all’adduttore, tutti gli altri a disposizione di Agenore Maurizi. Così ieri mattina l’Ancona s’è allenata in vista dell’appuntamento di Coppa di domenica alle 20.30 al Del Conero contro il Castelfidardo. In gruppo anche Gerbaudo, come il giorno precedente, e Giordani. La società ha reso noti i prezzi dei biglietti per assistere alla prima ufficiale dei biancorossi: 10 euro (ridotto 8) più prevendita l’intero in curva, 15 euro (ridotto 12) più prevendita la tribuna laterale, 25 euro più prevendita la tribuna centrale, 1 euro più prevendita gli under 14 in qualunque settore. Gli abbonati alla Ssc Ancona riceveranno uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto (più diritti di prevendita), il circuito su cui acquistare i tagliandi per la partita sono acquistabili come lo scorso anno su Ciaotickets e nelle rivendite autorizzate. Alla luce degli ultimi allenamenti e dei test più recenti è possibile cominciare a parlare di probabile formazione: in porta dovrebbe essere confermato l’under Salvati. Difesa a quattro con uno tra Ceccarelli e De Luca a destra, a sinistra Calisto, in mezzo Bonaccorsi e Rovinelli sembrano avere qualche chance in più di Petito. A centrocampo i due slot dovrebbero essere ricoperti da Gelonese e Gerbaudo. Quest’ultimo si sta allenando regolarmente in gruppo e dovrebbe essere pienamente recuperato per la partita. In quel ruolo, comunque, ci sono anche Miola, l’under Proromo e l’ultimo acquisto, Matese, che potrebbe ritagliarsi uno spezzone di partita a gara in corso. Esterni d’attacco Pecci e Cericola, sia per la continuità mostrata finora, sia perché Zini e Mancino sembrano un po’ in ritardo di condizione. Nel ruolo di trequartista Attasi sembra favorito su Meola – ma ci sono anche gli altri –, centravanti Kouko, ma con Gubellini pronto a dargli il cambio. Maurizi conta molto sugli under che in occasione dell’ultima amichevole di Chieti hanno ben figurato, fornendo una prestazione convincente.

g.p.