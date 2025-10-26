Maurizi: "Tante assenze, ho diverse opzioni. Abbiamo provato anche Meola prima punta"

Agenore Maurizi gioca a nascondino, nel consueto pre-partita che precede la sfida all’Helvia Recina. E’ un derby, riveste la sua importanza di classifica e di campanile, ma stavolta l’Ancona arriva all’appuntamento con diverse assenze e con qualche legittimo dubbio, da parte del mister, sull’undici da schierare: "A Macerata cercheremo di mettere in campo le nostre forze, abbiamo svolto un’ottima rifinitura, e come sempre ci faremo trovare pronti. Ci affideremo sempre al consueto modulo, non cambiamo nulla, anche se, certo, cambiamo qualche calciatore, viste le assenze, ma abbiamo giocatori adeguati. Quelli che mancano sono calciatori importanti (Gelonese, Kouko, Matese, Ceccarelli e Gubellini, ndr), e mi dispiace non averli con noi, ma già mercoledì abbiamo disputato una buona gara senza alcuni di loro. Sappiamo di essere in grado di giocare bene, perché abbiamo altri giocatori forti, indipendentemente dalla stima infinita che nutro nei confronti di Luca e Daniel (Gelonese e Kouko, ndr), abbiamo degni sostituti. E questa è l’occasione per fare scelte diverse".

Certo, un derby è sempre un derby. E quello con la Maceratese è più derby di altri, anche se Maurizi fa il pompiere: "Sono per l’unione, non per le divisioni, è una partita di calcio e deve essere vista in quest’ottica. Certo, sappiamo che troveremo un ambiente caldo, ma anche a Chieti è stato così. E sappiamo che saremo supportati dalla nostra tifoseria. Cosa che è per noi motivo di soddisfazione, ma anche di maggiori responsabilità. Rappresentiamo un popolo e andiamo a Macerata per farlo nel miglior modo possibile. E per dare il massimo, come facciamo sempre".

Out Gelonese, Kouko, Matese, Ceccarelli e anche Gubellini, non convocato. Sulla formazione Maurizi prosegue: "Stiamo pensando a delle alternative, ancora dobbiamo prendere la decisione definitiva. Gubellini non è convocato, mercoledì ha fatto 90 minuti, ma troveremo alternative. Abbiamo provato più soluzioni, anche con Meola di punta, o con Mancino, deciderò prima della partita. Ma credo che lo spirito di gruppo di una squadra sia più importante di chi gioca, la squadra è una e non c’è nessuna squadra più forte del suo giocatore più debole – Maurizi cita Johan Cruijff –. Sono scelte da fare in ottica di gruppo. Sono tutti titolari, tutti hanno la possibilità di giocare. Mercoledì abbiamo visto Plini, Proromo, ma tutti hanno fatto un’ottima partita. Certo, dovremo fare delle scelte". Un derby con una grande cornice di pubblico: "Un aspetto che conta tantissimo, un grande stimolo, un’incredibile spinta in più", conclude il tecnico dorico.

g.p.