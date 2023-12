Max Giusti chiama tutti in piazza Cavour

Sarà Max Giusti la star del Capodanno in piazza Cavour, location scelta dall’amministrazione per la grande festa con cui Ancona saluterà il 2023 e darà il benvenuto al nuovo anno. Ed è proprio il popolare comico che invita tutti a non mancare all’appuntamento. Come? Attraverso un video postato sui social: "Buongiorno a tutti gli amici di Ancona – dice Giusti seduto in macchina –, e a quelli che verranno ad Ancona a passare l’ultimo dell’anno. Io ci sarò dalle 11 a mezzanotte, ma poi chi lo sa cosa succede... Non ve lo perdete, perché salteremo, ci divertiremo come i pazzi. Sì, io farò la parte di comicità, ma sarà molto molto musicale, perché è l’ultimo dell’anno e vogliamo darci sotto".