Max Giusti è il marchese del Grillo: "Ho trovato il Sordi che porto in me"

"Nemmeno io sapevo quanto di Sordi avessi dentro di me. Mi spaventava il fatto di potere non essere bravo a dosare tutti gli ingredienti. Non ho reinventato nulla, ma da suo grande fan, ho lasciato al personaggio la sua essenza. Ho lavorato da attore brillante usando me stesso e facendolo, ho trovato il Sordi che porto in me". A parlare è Max Giusti, stasera e domani (ore 21) in scena al teatro Gentile nei panni del "Marchese del Grillo", in anteprima regionale, per la regia di Massimo Romeo Piparo. La commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film cult di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello e con un grande cast di oltre trenta artisti. Un omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all’italiana, che riporta sulla scena e all’affetto del pubblico uno dei personaggi più amati e radicati nella storia della Città Eterna, il marchese Onofrio del Grillo, nobile carismatico, irrimediabilmente ozioso e dispettoso, impudico e sfrontato, che farà sorridere e riflettere con la sua maschera dolce amara. Lo spettacolo, tratto dal celebre film del 1981 con Alberto Sordi, campione di incassi e di risate, narra la vicenda ispirata a una figura storica realmente esistita. "Sono orgoglioso di fare parte di questo straordinario allestimento di Massimo Romeo Piparo – aggiunge Max Giusti – e sono orgoglioso di essere romano, un romano che ama il mondo, che ama viverlo e che ama scoprirlo. Interpretare il marchese Onofrio del Grillo è una sensazione intensa e bellissima, è come sentirsi avvolti dentro un mantello fatto di Roma, delle nostre piazze, dei nostri vicoli, della nostra gente". Un copione che, come dichiarato dal grande attore, sembra "scritto per Max Giusti", anche se costruito per esaltare le capacità del grande Alberto Sordi. "Il Marchese del Grillo illumina Roma in un momento molto particolare della propria storia contemporanea – prosegue Massimo Romeo Piparo –. La schietta filosofia di vita di Onofrio del Grillo pervade l’intera commedia di rimandi attualissimi e tremendamente affini con la realtà alla quale tutti i romani devono quotidianamente fare fronte. Lo spettacolo giusto, al momento giusto, trascinerà il pubblico in fragorose risate e in amare riflessioni in un perfetto mix tragicomico scandito da battute e aforismi indimenticabili". Per informazioni e biglietti: 0732.3644.