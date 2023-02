Max Pezzali raddoppia al PalaPrometeo Sul palco i suoi 30 anni di carriera partendo dai successi con gli 883

Max Pezzali raddoppia ad Ancona. Il suo tour ‘Max30 nei Palasport - #Hitsonly’, annunciato per venerdì 12 maggio al Pala Prometeo, si arricchisce di nuove date, tra cui appunto una al palas dorico, sabato 13 maggio. Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio, per il cantante la festa riprende nei palazzetti dello sport, per continuare a celebrare il meglio del proprio percorso musicale, iniziato con gli 883 e il brano ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. In scaletta ci saranno tutti i maggiori successi di Pezzali.