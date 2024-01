Maxi antenna, c’è la prima ruspa. Parte il cantiere in via Panoramica

Quel giorno tanto temuto dai residenti di via Panoramica è arrivato. E con esso, ieri sera, anche una prima ruspa, mentre dovrebbe essere atteso per la mattinata odierna lo "sbarco" della mastodontica autogru che porterà in dote l’antenna di 34 metri. Il che significa che, proprio oggi, inizieranno i lavori per l’installazione del palo della telefonia mobile, nel campo in territorio comunale di Ancona, ma che evidentemente avrà ricadute per gli abitanti delle palazzine di Falconara. Lo si è compreso nel primo pomeriggio di ieri, quando è stata apposta l’ordinanza dirigenziale (in verità presente dal 17 gennaio sull’albo pretorio del Comune falconarese) con la quale è stato istituito il divieto di sosta, dal 29 gennaio al 31 gennaio, con rimozione coatta in entrambi i lati della strada, dal civico 27 e per la lunghezza di trenta metri. In quello spazio, il grosso mezzo della ditta che opera per conto di Inwit Vodafone sosterà in loco fino a domani, quando dovrebbero terminare gli interventi. L’impossibilità di parcheggiare in una porzione di via Panoramica è uno dei tanti problemi lamentati dai cittadini. Tecnicamente loro dovrebbero parcheggiare altrove dalle 8 alle 18, ma ieri, attorno le 20, c’erano già dei cartelli a circoscrivere l’area non utilizzabile da chi ci abita. Si ricorderanno, negli scorsi giorni, le accese proteste dei falconaresi, uno dei quali aveva lasciato volutamente l’auto in corrispondenza dell’accesso e dell’uscita dei mezzi all’area di cantiere, ma ovviamente in un’area adibita alla sosta. L’intervento della polizia locale e dei carabinieri aveva riportato la calma. Allora, però, era emersa una criticità. Ovvero quella che per raggiungere la zona dove sarà installata l’antenna, gli operai debbono per forza passare dalla viabilità di Falconara, l’ordinanza ad hoc è del Comune di Falconara ma, ormai lo sanno anche i muri, l’infrastruttura digitale sarà realizzata ad Ancona. La logica imporrebbe che non vi siano altre strade più comode di quella, altrimenti i mezzi dovrebbero passare da Collemarino e quindi dalle campagne: impossibile. Ma il fatto che invece debbano passare da via Panoramica non fa altro che scatenare le ire dei residenti, già di per sé infuriati per l’arrivo di quello che bollano come "ecomostro". Sarà una lunga giornata, quella odierna. Nel frattempo, dovrebbero essere in dirittura d’arrivo le pratiche dei due legali, Massimiliano Bossio e Giorgio Valente, che seguono i novanta residenti che faranno ricorso al Tar contro l’antenna. In questo senso, nelle prossime ore, potrebbero esserci delle novità. Quel che appare scontato, è che il traliccio sarà issato in tempi relativamente brevi, se l’ordinanza di divieto di sosta scade appena domani. Non sarà dunque un risveglio facile, quello di mercoledì, per tutti i residenti di via Panoramica.