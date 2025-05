Maxi blitz al Piano. Due con il coltello. Caccia agli irregolari

Proseguono i servizi ad Alto Impatto volti al controllo del territorio disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto Maurizio Valiante nelle zone del Piano. Il servizio si è svolto nel corso di tutto il pomeriggio di venerdì e fin dalle prime luci della mattina, in concomitanza con il mercato rionale di piazza D’Armi dove si registra la maggiore affluenza di cittadini.

In prima linea i poliziotti della Questura unitamente al team cinofilo ed a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Perugia. Le persone che sono state identificate durante i servizi di ieri e di questa mattina sono state 321, di cui 96 con precedenti, mentre i veicoli sono stati 31. Tra questi un uomo - italiano di circa 65 anni - veniva sanzionato ai sensi del Codice della Strada perché circolava sebbene sprovvisto di revisione.

Durante il servizio, nella serata di ieri i poliziotti fermavano due soggetti che si trovavano in corso Carlo Alberto. Uno dei due, ecuadoregno di circa 29 anni, assumeva un atteggiamento sospetto alla presenza degli operatori. Il controllo veniva approfondito e l’uomo veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa 16 cm del quale non sapeva giustificarne il possesso. Lo stesso risultava inoltre sprovvisto del permesso di soggiorno. Accompagnato in Questura veniva denunciato per il porto abusivo del coltello, per non aver ottemperato all’ordine di esibizione del documento e per il suo stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcool.

Inoltre, un egiziano di circa 25 anni, alla vista della Polizia, nei pressi di piazza D’armi tentava di nascondersi dietro le autovetture. Fermato ed identificato veniva trovato anch’egli in possesso di un coltello della lunghezza di circa 20 centimetri del quale non sapeva giustificarne il possesso. Il giovane veniva denunciato per il porto abusivo dell’arma.

In pressi di piazza D’Armi, un 23enne marocchino è stato denunciato per il possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio perchè trovato in possesso di quasi 15 grammi di hascisc. Il giovane nel momento in cui veniva fermato dai poliziotti e dal cane antidroga cercava di disfarsi della sostanza tentando di lanciarla oltre un muretto. Veniva fermato ed identificato, la sostanza veniva recuperata e l’uomo condotto in Questura dove veniva denunciato.

Prosegue anche la lotta all’immigrazione clandestina e su tale fronte la Polizia di Stato durante il servizio ha denunciato un marocchino di circa 40 anni all’esito di un controllo in zona piazza D’Armi. L’uomo risultava sprovvisto di documenti.