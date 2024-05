Maxi carico di farmaci stimolanti. Sette tonnellate nascoste in un tir

All’apparenza sembrava un camion che trasportava prodotti alimentari perché aveva un carico pieno di snack diretto in Slovenia. Controllando però come era disposta la merce all’interno del mezzo ha insospettito il personale della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane che una volta saliti al suo interno hanno trovato dei bancali sotto gli alimenti con dentro un maxi carico di medicinali di origine indiana utilizzati per aumentare le prestazioni sessuali.

Pasticche, gel, caramelle, flaconi contenenti principi attivi utilizzati per chi ha problemi di disfunzioni erettili. Una sorta di viagra e cialis indiano illegale in tutto il territorio italiano e anche in quello europeo. La tracciabilità infatti dei componenti e soprattutto delle materie prime utilizzate per il confezionamento di questi stimolanti sessuali non è garantita né certificata ed è priva delle autorizzazioni rilasciate dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco che vigila su tutte le medicine messe in vendita o erogate gratuitamente per i cittadini che ne hanno bisogno. Alla guida dell’autoarticolato, sbarcato al porto di Ancona nei giorni scorsi da una motonave arrivata dalla Grecia c’era un greco di 50 anni a cui è stato sequestrato il mezzo e la merce. È stato denunciato per emissione di farmaci non autorizzati dall’Aifa. A bordo aveva 2 milioni e 100mila dosi di farmaci irregolari e di cui 1 milione e 700mila contenenti i principi attivi utilizzati per le disfunzioni erettili. Per cercare di eludere il controllo ha fornito una documentazione di trasporto falsa, dove la merce dichiarata erano cosmetici, intestata ad una società greca ignara del trasporto.

La ditta a cui doveva consegnare il carico, in Slovenia, è risultata inesistente. E’ ipotizzabile che il carico fosse destinato al mercato nero: i farmaci in questione sono molto ricercati, in tutta Europa.

I medicinali erano occultati in 12 bancali, con le confezioni avvolte in un cellophane nero, per un peso di 7 tonnellate riportanti noti marchi del commercio illegale.

Oltre ai medicinali per il potenziamento sessuale le fiamme gialle hanno rinvenuto più di 400mila dosi di farmaci contenenti ganadotropina, ormoni per favorire la gravidanza ma spesso usati anche nel mondo dei bodybuilders per aumentare la massa muscolare, una sorta di anabolizzanti, e farmaci contenente preanailin, un farmaco antipilettico usato anche come potenziante degli effetti delle droghe.

Il maxi carico sequestrato al porto di Ancona è il più ingente mai fatto prima d’ora in Italia per questi prodotti che danno gravi rischi per la salute di chi li assume perché spesso realizzati con ingredienti nocivi e in scarse condizioni igieniche. Una volta immessi sul mercato nero queste confezioni avrebbero fruttato un guadagno di 20 milioni di euro. Economica la vendita al consumatore, proprio per la modalità blanda e senza controlli con cui i medicinali vengono preparati e confezionati, che poteva pagarli tra i 5 e i 10 euro. Sono in corso accertamenti per capire a chi fosse destinato veramente il carico.