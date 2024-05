Maxi controlli con l’elicottero, sequestrati 52 chili di carne avariata

Blitz ´Alto impatto´, proseguono senza sosta i controlli della polizia. Osservati speciali il Piano, gli Archi e la Stazione, anche con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia, dei cinofili della Polstrada, dell’elicottero dell’XI reparto Volo di Pescara e della polizia locale. Tre giorni di controlli a tappeto: 396 le persone identificate, di cui circa 265 quelli con precedenti. I veicoli controllati sono stati oltre 200, attraverso numerosi posti di controllo dislocati nelle zone strategiche della città. Tre persone, due italiani e un peruviano, sono stati sanzionati: nel primo caso perché giravano con la carta di circolazione scaduta, nell’altro perché il soggetto è stato trovato in possesso di una patente scaduta da diversi mesi. Tra gli identificati, un marocchino di 22 anni è stato denunciato perché si è rifiutato di esibire i documenti agli agenti. Come se non bastasse, un nigeriano di 22 anni e un tunisino di 35 anni sono stati trovati in possesso di hashish. In particolare, sottoposti a controllo da parte degli agenti, all’atto di esibire un documento dalla tasca, ad uno è caduta la sigaretta confezionata artigianalmente mentre l’altro ha consegnato spontaneamente una cartina con all’interno della droga. Entrambi sono stati denunciati. In piazza d’Armi, poi, un altro nigeriano (stavolta di 30 anni) è stato fermato grazie al fiuto del cane poliziotto Hermes: addosso aveva cinque involucri con la droga (9 grammi in tutto) occultati nelle sneakers, con un rotolino di soldi contanti: denunciato anche lui. Sempre in quel punto, un 40enne nigeriano è stato deferito perché nonostante il foglio di via obbligatorio per rapina, l’uomo si trovava ancora ad Ancona. Molti i negozi passati al setaccio: in uno di questi, gestito da un nigeriano, in Corso Carlo Alberto sono stati sequestrati 52 chili di carne in cattivo stato di conservazione. Due gli ordini a lasciare il territorio nazionale: uno a carico di una 20enne peruviana e l’altro per di un 40enne tunisino.

ni.mor.