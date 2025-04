Maxi controlli della polizia nelle feste. Caccia alla droga e ai clandestini

Sono proseguiti anche anche durante le festività i controlli dinamici della Polizia di Stato nel fine settimana nelle aree del centro cittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma, disposti dal Questore d’intesa con la Prefettura.

Le persone identificate sono state 41 di cui 10 con precedenti.

Durante il servizio un uomo - somalo classe ‘98 - veniva segnalato per il possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di circa 2.5 grammi. In particolare l’individuo, nei pressi di Piazza Roma, dopo aver notato l’arrivo della Polizia con un gesto disinvolto sperando di non essere notato, ha lasciato cadere un involucro di carta argentata contenente hashish che è stato successivamente sequestrato.

Inoltre, un altro soggetto - italiano di circa 42 anni con diversi precedenti - è stato notato dai poliziotti per la sua andatura barcollante. Controllato ed identificato l’uomo appariva vistosamente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche e per tale motivo veniva sanzionato per ubriachezza molesta.

Infine un altro straniero - tunisino di circa 22 anni - regolare sul territorio ma destinatario di un foglio di via emesso dal Questore nel febbraio scorso per le reiterate violazioni inerenti le sostanze stupefacenti è stato trovato in centro, nonostante non potesse più stare ad Ancona. L’uomo è stato condotto in Questura e denunciato per la violazione della misura di prevenzione del Questore. La sua posizione ora è al vaglio dell’autorità giudiziaria.