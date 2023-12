Maxi controlli durante le feste: Loreto presidiata

Valmusone (Ancona), 26 dicembre 2023 - I servizi di prevenzione programmati dalla Polizia locale di Castelfidardo non si sono arrestati durante le feste con pattuglie in servizio pomeridiano e serale che si sono alternate da settimane nel controllo capillare del territorio specie dopo la segnalazione di un paio di furti che avevano riacceso i riflettori e la preoccupazione dei cittadini alle Crocette.

Perlustrazione dei quartieri e posti di controllo degli equipaggi auto-montati nelle zone più sensibili della città stanno permettendo, anche grazie alla costante visione delle telecamere della sala operativa di piazza Leopardi, il monitoraggio attento e scrupoloso dei veicoli e persone in transito, approfondendo le verifiche in caso di soggetti già gravati da precedenti di polizia. Piazza della Madonna a Loreto è stata presidiata per la maggiore presenza dei fedeli dalle forze dell’ordine che hanno lavorato congiuntamente anche per i servizi durante i grandi eventi natalizi organizzati a Osimo; nel fine settimana ad esempio più di duemila persone hanno preso parte all’evento Agrirock al Palabaldinelli di Osimo e altrettanti alla Vertical night in centro.