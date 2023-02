Maxi discarica di rifiuti pericolosi: a processo

di Marina Verdenelli

Una organizzazione criminale che accumulava rifiuti provenienti per lo più dalla frantumazione di monitor e televisioni a tubo catodico, abbandonati negli spazi aziendali di due ditte con sede nei comuni di Agugliano e Falconara. Una ispezione fatta a luglio 2017 aveva fatto venire a galla tutto. I rifiuti, altamente inquinanti, non avrebbero seguito l’iter necessario per il loro smaltimento. L’operazione, denominata "Raehell" per via dei rifiuti raee, quelli derivanti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (altamente pericolosi), aveva visto all’opera i carabinieri forestali, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Ancona, scoperchiando nel 2019 un accumulo di 11mila tonnellate di rifiuti pericolosi stoccati a cielo aperto e pericolosi per il suolo e il sottosuolo delle campagne circostanti. A quattro anni dalle misure cautelari, che partirono a seguito di un’indagine durata due anni, 19 persone fisiche e tre società sono state rinviate ieri a giudizio dalla Gup Sonia Piermartini. Si tratta di titolari di aziende e realtà lavorative che si occupavano dello smaltimento e di ditte di trasporto di certi materiali, residenti non solo in provincia di Ancona (Chiaravalle, Agugliano, Falconara, Castelfidardo, Jesi e Polverigi i centri principali) ma anche fuori regione con i centri di Firenze, Cortona, Rimini, Como, Milano. Un 20esimo indagato, che ha scelto il rito abbreviato, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Per tutti gli altri, accusati a vario titolo di associazione a delinquere e attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, impiego di denaro di provenienza illecita, bancarotta, attività e gestione di rifiuti non autorizzata, inizierà il processo davanti al collegio penale il prossimo 20 aprile. Alle tre società contestano anche l’inquinamento ambientale. Parti civili saranno il Comune di Falconara, con l’avvocato Tommaso Rossi, quello di Agugliano, con l’avvocato Marina Magistrelli, il Wwf (come associazione ambientalista) con l’avvocato Valentina Copparoni e il ministero dell’Ambiente con l’avvocatura dello Stato. Centro dell’attività illecita sarebbe stato, stando alle accuse, un capannone ad Agugliano, in via Molino, in un’area di mille metri quadrati e di riflesso anche un deposito a Falconara in via del Consorzio che sarebbe servito per depositare una parte minore dei rifiuti. In via Molino sarebbero confluiti i rifiuti Raee, visto il passaggio alla tecnologia al led. Tutto vetro altamente contaminato perché mai trattato per isolarlo dalle sostanze che lo caratterizzavano quale piombo e bario. Il capannone era stato aperto nel 2010, con il boom del passaggio di tecnologia, poi ha cambiato tre società (con soci anche del Riminese, una è fallita) l’ultima della quale attiva era la Company Business Work con a capo quattro aretini. Il mancato smaltimento dei rifiuti avrebbe fruttato, in 9 anni, un guadagno per i soggetti coinvolti di oltre un milione.