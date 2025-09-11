La maxi discarica della vergogna: in un’area di 20 metri quadrati è stato trovato di tutto

Ancona, 11 settembre 2025 – Aveva trasformato un terreno vicino casa in una discarica abusiva dove sono stati trovati rifiuti anche pericolosi e, poco distante, perfino due maialini senza l’apposita documentazione che ne certificasse la provenienza e la tracciabilità dal punto di vista dei controlli sanitari. Un sopralluogo dei carabinieri forestali ha portato alla denuncia di un 42enne anconetano per abbruciamento e abbandono di rifiuti pericolosi. L’uomo rischia fino a sei anni di carcere.

A portare i militari a fare un sopralluogo nella zona, nella frazione di Paterno, è stata una segnalazione dei vigili del fuoco che sono intervenuti per un incendio in un terreno interessato dalla discarica. Le fiamme sono divampate a fine agosto e nei giorni scorsi è stata conclusa l’indagine che ha portato alla denuncia del 42enne che avrebbe bruciato e abbandonato un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non, pari ad una superficie di 20 metri quadrati. Nel terreno in suo utilizzo, collegato anche a delle strade di accesso, sono stati trovati i resti di materiale edile di diverse demolizioni, vario mobilio danneggiato, frigoriferi rotti, bombole del gas, bancali di legno, infissi, scale in ferro, sedie ribaltate e anche automobili ormai in disuso destinate alla demolizione. Il 42enne è stato trovato nelle vicinanze e ritenuto responsabile dello scempio trovato.

Non era la prima volta che nella zona venissero appiccati incendi. I carabinieri forestali infatti hanno trovato anche i resti di roghi pregressi, materiale accatastato che poi veniva eliminato dandogli fuoco. Il 42enne è stato accusato anche di aver dato luogo ad altri roghi per disfarsi dei rifiuti. Tutto il materiale è stato sequestrato con la collaborazione del personale dell’Arpam che ha proceduto anche a catalogarlo per pericolosità. I due maialini sono stati sequestrati e sottoposti a blocco sanitario dall’Ast di Ancona.

ma. ver.