Maxi esercitazione di protezione civile

Al via ad Arcevia una maxi esercitazione europea di protezione civile "ModEx Arcevia 2023" organizzata dalla Regione Marche in coordinamento con il Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Ancona, il Comune di Arcevia e il Consorzio Internazionale formato da Italia, Croce Rossa Austria, Ispettorato emergenza Romania, IDF Corpo sanitario Israele, MSB Svezia, Direttorato Salute Norvegia e coordinato da Johanniter – Unfall- Hilfe e.v. (Germania). "Si tratta di un’operazione molto complessa – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi –, che prevede difficoltà e approcci di diversa natura, dalla comunicazione tra persone che parlano lingue diverse alla capacità di risposta in tempi brevissimi e per le quali occorre un impegno al massimo grado. Un’esercitazione di altissimo valore sotto il profilo del coordinamento organizzativo e dei risultati che si conseguiranno in termini di prevenzione e che rappresenta un forte riconoscimento alla competenza e alle capacità della nostra Protezione civile regionale. Un grazie, dunque, a tutto il sistema di Protezione civile regionale e ai tanti volontari che hanno voluto dedicare ancora una volta la loro opera a promuovere la cultura della prevenzione".