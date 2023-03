Maxi frode al fisco, ma avevano lo yacht

Un’organizzazione criminale che tramite società fantasma ripuliva denaro sospetto frodando il fisco. Il settore in cui operavano era quello della compravendita di materiale ferroso, da scarti industriali e sfasciacarrozze. L’operazione, che parte dalla guardia di finanza di Milano, vede coinvolte anche le Marche con Macerata e San Benedetto. Nella prima fanno base due attività che si occupavano di acquistare e rivendere ferro, queste realmente esistenti, che si sarebbero però prestate a far figurare arrivi di materiale di fatto mai passato nelle loro sedi. Con un giro di fatture e bonifici non correlati a reali spostamenti di merce sarebbero state fatte fatturazioni funzionali per far crescere il capitale della società con denaro derivante da attività illecite. A San Benedetto c’erano due yacht di lusso, del valore di 400mila euro, appartenenti ai legali rappresentanti delle due società di Macerata, che sono stati sequestrati insieme a conti correnti, beni di lusso e mezzi industriali utilizzati dalle due società (per lo più camion). Quattro le persone indagate, su un totale di 16 in tutta Italia, accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale. I capitali illeciti transitavano dai paesi dell’est all’Italia. Nelle Marche sequestro da tre milioni di euro tra conti correnti e beni di lusso. In tutta Italia la cifra arriva a 22 milioni.