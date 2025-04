Trovano i ladri ancora sul posto: maxi furto sventato in una gioielleria di Ancona

Ancona, 7 aprile 2025 – Scardinano l’entrata di una gioielleria, riempiono i borsoni con 140mila euro in gioielli d’oro ma vengono beccati sul fatto. Così i carabinieri di Ancona sono riusciti a fermare due individui che, a volto coperto, si sono introdotti nell’attività di viale Colombo.

Due ladri hanno sfondato la blindata di una gioielleria, ma sono stati colti coi borsoni pieni di gioielli

Il colpo prima dell’alba

Poco prima dell’alba, più precisamente alle 04:40 del 6 aprile, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato la forzatura della serranda d’ingresso e lo sfondamento della porta blindata di una gioielleria in viale Colombo e, una volta vicini all’ingresso dell’attività commerciale, hanno sorpreso due individui.

Gli uomini avevano il volto nascosto da un passamontagna e stavano infrangendo le vetrine espositive interne per trafugare gioielli d’oro. Immediatamente bloccati e immobilizzati, i due sono stati trovati in possesso di diversi strumenti da scasso e di due borsoni contenenti vari gioielli in oro.

Refurtiva recuperata

La refurtiva aveva un valore complessivo di 140mila euro circa, ed è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha raggiunto i militari sul posto poco dopo. I due uomini sono stati arrestati e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati portati nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità dei soggetti arrestati e possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti in zona con lo stesso modus operandi.