Maxi multa a un fornaio del Piano

Attrezzi per fare il pane sporchi, niente zanzariere e tende, bilancia non a norma, niente prezzi sulla merce sposta e mancavano anche gli orari di apertura e chiusura del negozio. Per queste irregolarità la polizia, personale della divisione amministrativa, insieme ai vigili urbani, ha multato un panificio nel quartiere del Piano. Al titolare, un 22enne, sono state contestate diverse sanzioni per un totale di 8mila euro. Il negoziante è stato diffidato ad esporre, dato che non lo aveva fatto, gli allergeni nelle etichette dei prodotti lavorati, e di apporre la traduzione di altri prodotti posti sugli scaffali del panificio. Il controllo dell’attività è stata fatta durante l’operazione "Alto Impatto", coordinata dal questore Cesare Capocasa, su indicazione del prefetto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli agenti sono arrivati giovedì pomeriggio. Effettuate verifiche anche in altri esercizi pubblici. "La sicurezza degli esercizi commerciali – commenta il questore – è una priorità per le forze dell’ordine. Dobbiamo garantire ai cittadini, per quanto possibile e nell’ambito delle nostre competenze, di accedere ad esercizi che rispettino le norme di igiene, sicurezza e le normative specifiche in materia".