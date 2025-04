Maxi operazione al Piano. Lotta ai furti e allo spaccio

Una 43enne, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio e un avviso orale del Questore di Rimini non notificata in quanto irreperibile, aveva nella borsa tre paia di occhiali, per un valore complessivo di oltre mille euro, con il codice a barre e le relative etichette ancora attaccate. Lo hanno scoperto nella zona del Piano San Lazzaro i poliziotti impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto: in particolare i controlli si sono incentrati nelle zone del Piano, soprattutto il sabato mattina ove si registra una maggiore affluenza anche per la presenza del mercato rionale in Piazza D’armi. Il servizio della Polizia di Stato è stato messo in campo con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e il team cinofilo. Le persone identificate sono state 167 di cui 41 con precedenti specifici ed i veicoli controllati sono stati 76. La 43enne non ha saputo giustificare la provenienza della merce e gli agenti stanno indagando per risalire al negozio dal quale sono stati trafugati. Al vaglio del Questore, l’emissione del foglio di via da Ancona. Condotta presso gli uffici di via Gervasoni alla donna è stato notificato l’avviso orale del Questore di Rimini e è stata sottoposta a più approfonditi controlli visti i precedenti a suo carico. Nel sua borsa sono state ritrovate le tre paia di occhiali. Durante il servizio, alle prime ore della mattina, un tunisino classe 1983 con numerosi precedenti per la violazione della legge sugli stupefacenti veniva condotto in Questura dove, ultimati gli accertamenti, è stato trasportato dalla Polizia di Stato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Una volta giunto presso l’aeroporto lo straniero è stato preso in consegna dai poliziotti specializzati nelle scorte internazionali che hanno eseguito l’espulsione dell’uomo fino a Tunisi dove l’arrivo dell’aereo è previsto in serata. "Per prevenire e reprimere gli sporadici episodi di microcriminalità che si verificano nel quartiere Piano ma soprattutto per aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini - annuncia la polizia - lunedì il Questore negli Uffici di via Gervasoni incontrerà il referente del comitato cittadino di quartiere, proseguiranno inoltre i servizi straordinari ed i servizi ad Alto Impatto".