Maxi operazione della polizia dopo l’accoltellamento tra giovani

Come disposto dal Questore di Ancona, la polizia di Stato del Commissariato di Osimo ha proseguito i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati soprattutto alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della criminalità e della devianza giovanile. Diversi gli episodi che hanno "macchiato" la tranquillità del centro storico osimano infatti anche nell’ultimo periodo, su tutti l’accoltellamento di un 17enne da parte di un coetaneo. Nel corso dell’attività sono state controllate complessivamente sono 59 persone, delle quali 29 sono risultate gravate da pregiudizi di polizia, e 29 veicoli. Il personale del Commissariato, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche, ha svolto un’attività di prevenzione nelle vie, nelle piazze, nei parchi e negli esercizi pubblici di Osimo per scongiurare l’insorgere di fenomeni criminosi e di degrado urbano che destano allarme sociale, oltre che assembramenti molesti causa di disagio ai residenti nella città, con l’obiettivo di aumentare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza. L’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione della devianza giovanile sta proseguendo anche con il progetto "Educhiamo insieme alla legalità" realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale: questa settimana i poliziotti osimani hanno incontrato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado "Pellico" di Camerano e "Renaldini" di Sirolo per spiegare il valore del rispetto delle regole e fornire anche ai più giovani consigli per non incorrere nei pericoli.